Talent und Spielfreude: Groovin’ High Group

Weinstadt. Fünf versierte Jazz-Musiker, die sich in der Groovin’ High Group zusammengefunden haben, kommen am Samstag, 15. Januar um 20.30 Uhr in den Keller des Jazzclubs Armer Konrad (JAK), Stiftstraße 32 nach Beutelsbach. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Die Jazz-Formation vereint internationale Spitzenmusiker zu einem energiegeladenen, eleganten und mitreißenden Ensemble: Saxophonist Johannes Müller gilt als Shooting Star der Deutschen Jazzszene. Jeder einzelne Ton hat bei ihm etwas ganz Besonderes, Unverwechselbares. Sein Fokus reicht weit über die Grenzen des Jazz-Idioms hinaus.

Wenn hingegen der bekannte saarländische Unternehmer und Musiker Prof. August-Wilhelm Scheer zum Saxophon greift, hört man sofort eine große Spielfreude und Leidenschaft für die Musik. Stilistisch bewegt er sich zwischen Swing, Bebop und Rock Jazz.

Bassist Gautier Laurent gilt als einer der führenden Bassislpten im französischsprachigen Raum. In seinem Spiel vereint er gefühlvollen Ausdruck mit Expressivität zu einer besonderen Spielweise.

Weltklasse-Pianist Pierre-Alain Goualch ist ein Feuerwerk an Ausdruck. Schon in jungen Jahren galt er als Wunderkind seines Instruments und spielte bereits im Alter von 15 Jahren mit führenden Jazz-Musikern. Man kann ihn als einen der wegweisenden Pianisten Frankreichs bezeichnen.

Remi Vignolo hingegen steht gerade in einer neuen Phase seines künstlerischen Schaffens. Er wechselte nach einer großen Karriere als Bassist vor einigen Jahren sein Instrument und widmet sich seitdem ausschließlich dem Schlagzeug. In Paris zählt sein Name momentan zu den Top-Adressen in Sachen Jazz-Drums.

Mehr Infos über die Band auf https://www.august-wilhelm-scheer.com/musiker und www.johannesmueller.info.

Tickets

Karten kosten im Vorverkauf: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Gegebenenfalls werden Restkarten an der Abendkasse verkauft.

Auf https://www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden sich auch die aktuellen Coronabestimmungen.