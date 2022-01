Weinstadt. Das Jazz-Duo Lottchen kommt am Donnerstag, 13. Januar 2022 in den JAK-Keller, Stiftsstraße 32, nach Beutelsbach. Das Konzert mit Sängerin Eva Buchmann und Vibrafonistin Sonja Huber beginnt um 20.30 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Der Veranstalter schreibt: Die bestechend klare Stimme von Eva Buchmann kann hauchzart begleiten und in der Gospeltradition explodieren, ganz ruhig und tief Balladen grundieren oder sich kraftvoll in große Höhen schwingen und auch verblüffend lange dort verbleiben.

Ideal begleitet, ergänzt und weitergeführt wird Buchmann von Sonja Huber am Vibrafon. Je nach Stimmung und Emotion lässt Huber ihr Instrument mitatmen, passt sie mit genauem Gehör die Dynamik an.

Ergebnis einer längeren Babypause ist das einzigartige, nun fertiggestellte Projekt „Tales For My Mother“ - eine Ode ans Mutter-Sein, inspiriert von ihren Müttern wie von der eigenen Mutterrolle. Eine ganz persönliche Angelegenheit also und das bislang poetischste, emotionalste und dichteste Werk von Lottchen. Ein intimes Liederalbum zwischen Jazz und Singer/Songwriter-Pop, das sein Thema in vielen Variationen erzählt. Eine ebenso berührende wie spannende Reise durch das Wunder des Lebens und Leben-Schenkens im unverwechselbar lyrischen Stil des Duos.

Ganz auf ihr Thema und ihre Melodien konzentriert, verzichten Buchmann und Huber diesmal auf die gewohnten Ausflüge in den Tango oder zur brasilianischen Musik. Weitere Infos zum Duo gibt es auf www.lottchenmusic.com/de/lottchenmusic/homepage.html.

Karten

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Gegebenenfalls werden Restkarten an der Abendkasse verkauft.

Auf https://www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden sich auch die aktuellen Coronabestimmungen.