Tango Castillo, Musik und Poesie

Welzheim/Kaisersbach. Zwei der letzten Veranstaltungen der Interkommunalen Theatertage 2021 finden noch am Samstag, 16. Oktober, in Welzheim und Donnerstag, 21. Oktober, in Kaisersbach am statt.

„Tango Castillo“ – die Geschichte des „Tango Argentino“ wird am Samstag, 16. Oktober, 20 Uhr, in der Welzheimer Eugen-Hohly-Halle erzählt. Der Eintritt kostet 18 Euro, für Schüler 6 Euro.

Ende des 19. Jahrhunderts zogen Tausende arme europäische Einwanderer mit großen Erwartungen nach Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens. Aber statt Reichtum und Vermögen fanden sie überwiegend nur Armut und Elend. Den Wunsch, ihre elenden Zustände, ihre Sorgen und Nöte zu vergessen, brachten sie in Musik zum Ausdruck, einer Musik voller Melancholie und Sehnsucht.

Welch glücklicher Zufall, dass ungefähr zur gleichen Zeit das Bandoneón an Bord von deutschen Auswandererschiffen nach Buenos Aires gelangte. Wie kein anderes Instrument brachte und bringt es mit seinem einzigartigen Klang diese Melancholie und Sehnsucht zum Ausdruck. Mit dieser Musik entstand der Tango Argentino.

Das Tango-Erlebnis der besonderen Art wird präsentiert vom Ensemble der Werkstattbühne Stuttgart. Die Schauspielerin Ulrike-Kirsten Hanne, das Tango-Trio Al Corte mit Elke Knötzele am Bandoneón, Hanna Knötzele an der Violine und Paul-Ernst Knötzele am Piano geben einen tiefen Einblick in die Geschichte des Tango Argentino. Mit dabei ist ein professionelles Tango-Tanzpaar aus Buenos Aires.

Die Blaue Stunde

Zur „Blauen Stunde“ wird am Donnerstag, 21. Oktober, 19.30 Uhr, ins Rathaus Kaisersbach eingeladen, einer Produktion des Musiktheaters Zumhof in Kooperation mit den Landfrauen Kaisersbach.

Ulrike-Kirsten Hanne und Elke Knötzele nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch die 20er und 30er Jahre des 19. Jahrhunderts. Im Künstler-Kabarett in Berlin trifft sich die Boheme und schwelgt in Melancholie und Sehnsucht.

Nach Weltuntergängen ist einem nicht mehr zumute, den Ersten Weltkrieg hat man überlebt, was soll da noch kommen? Abgeklärt und sarkastisch, verkatert und sentimental sucht man nach neuen Lebens- und Liebeswelten.

Mascha Kaléko ist noch einmal davongekommen, und in ihrem „Interview mit mir selbst“ sagt sie „Ich freue mich, dass ich bin“ und ist „sozusagen grundlos vergnügt“. Joachim Ringelnatz entwickelt zwischen Humor und Satire seinen ganz eigenen Stil, auch mit Nonsens wie „Tante Qualle und der Elefant“. Kurt Tucholsky beschreibt wehmütig in „Augen der Großstadt“ die Vereinsamung und Entfremdung, und von Erich Kästner gibt es zum Abschluss noch eine „Lieblingsgeschichte“.

Die beiden Künstlerinnen gestalten einen traumhaften Abend, der den Besuchern ein Lied auf die Lippen und ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Der Eintritt kostet 12 Euro.

Kartenvorverkauf

Alle Abendveranstaltungen öffnen jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Karten für alle Veranstaltungen gibt’s bei folgenden Vorverkaufsstellen: Bürgerbüro Rudersberg, Limes Buchhandlung Welzheim, Rathaus Alfdorf, Rathaus Kaisersbach.

Bereits ausverkauft ist „Allerhöchste Eisenbahn“ mit Gesa Schulze-Kahleyß und Thomas Weber am 24. Oktober.