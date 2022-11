Tauschaktion für Advents- und Weihnachtsdeko

Schwaikheim. Der Heimatverein Schwaikheim veranstaltet am Sonntag, 20. November, von 14 bis 17 Uhr eine Tauschaktion für Weihnachts- und Adventsschmuck im Milchhäusle in der Goethestraße 20 in Schwaikheim.

Öfter mal ein neuer Advents- oder Weihnachtsschmuck, das wäre schon toll, oder? Aber was macht man dann mit der Deko vom Vorjahr? Die Dinge sind viel zu schade für den Keller oder gar die Mülltonne.

Interessierte können mit ihrem Vorjahresschmuck ins Milchhäusle kommen und ihn kostenlos gegen etwas eintauschen, das ihnen für dieses Jahr besser gefällt. Die Dekoartikel können bereits am Samstag, 19. November, von 9 bis 11 Uhr im Museum abgegeben oder direkt zur Veranstaltung mitgebracht werden.

Was nimmt der Heimatverein alles an?

Angenommen werden Krippen und Figuren, Baumschmuck wie Kugeln und andere weihnachtliche Anhänger, Kerzenständer, Baumständer, Schwibbögen, Sterne aus Holz oder Stroh, funktionierende Lichterketten und Weihnachtsdecken (für Tisch oder Baum).

Nicht angenommen wird schmutzige, vermackte oder defekte Dekoration; auch keine weiteren Textilien außer den Weihnachtsdecken.

Übriggebliebene Deko sollte vom Besitzer nach der Tauschaktion wieder abgeholt werden. Bleiben die Artikel ohne Abholung zurück, so werden die Reste im Mitteilungsblatt als „zu verschenken“ angeboten und spätestens nach den Weihnachtsfeiertagen entsorgt.

Die Besucher erwartet ein gemütlicher Nachmittag, für das leibliche Wohl wird gesorgt. Bei dieser Gelegenheit kann natürlich auch das neu gestaltete Museum erkundet werden.

Die Veranstaltung findet in geschlossenen Räumen statt. Daher bitte ausreichend Abstand zu den Mitmenschen halten und gegebenenfalls eine FFP2-Maske tragen.

Informationen zum Heimatverein Schwaikheim und den Schwaikheimer Museen gibt es bei Hans-Joachim Röger;0 17 16 28 47 84, Hajo.Roeger@heimatverein-schwaikheim.de.