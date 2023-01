Winnenden. Seit 1996 ist der 27. Januar der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, an dem bundesweit an die Geschehnisse der damaligen Zeit erinnert wird. Auch das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Klinikum Schloss Winnenden nimmt diesen Tag zum Anlass, um der Opfer zu gedenken und die Erinnerungen an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu bewahren.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 27. Januar, um 11 Uhr im ZfP-Andachtssaal statt.

Gleichzeitig möchte das ZfP die Fragen anstoßen, wie es zu den Verbrechen kam und welches Denken in der Gesellschaft solche Entwicklungen auslösen kann. Gelingt die gesellschaftliche Teilhabe psychisch erkrankter Menschen heute?

Psychisch Kranke und geistig behinderte Menschen waren die ersten Opfer der systematischen, von langer Hand vorbereiteten „ökonomischen Nützlichkeitserwägung“ des NS-Regimes. Insgesamt fielen dieser „Euthanasie-Aktion“ während des Zweiten Weltkriegs rund 300 000 Menschen zum Opfer. Als „lebensunwert“ eingestuft und 1940/1941 in Grafeneck und Hadamar ermordet, wurden auch 396 Patientinnen und Patienten des heutigen Klinikums Schloss Winnenden.

Impulsvorträge

Unter dem Veranstaltungstitel „Inklusion heute: Teilhabe oder Ausgrenzung psychisch erkrankter Menschen“ geben Impulsvorträge der beiden Referenten Roland Noller (früherer Schwerbehindertenvertreter des Rems-Murr-Kreises) und Dr. Klaus Obert (Sozialpsychiatrieexperte und ehemaliger Bereichsleiter der Sucht- und Sozialpsychiatrischen Hilfen im Caritasverband für Stuttgart) Einblicke in die heutige Teilhabe psychisch erkrankter und beeinträchtigter Menschen.

Den historischen Kontext übernimmt der Kaufmännische Direktor Bernd Czerny in seiner Begrüßung. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung durch die ZfP-Musiktherapie.

Statt einem Kranz wird nach den Vorträgen eine Grüne Schleife am bestehenden Mahnmal im Schlosspark niedergelegt. Sie ist das internationale Symbol für eine Gesellschaft, die offen und tolerant mit psychischen Erkrankungen umgeht und die Teilhabe fördert.

Bei der Veranstaltung besteht eine FFP2-MaskenPflicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt für Rückfragen: Michiko Pubanz, Leiterin Unternehmenskommunikation, M.Pubanz@zfp-winnenden.de,0 71 95/9 00-32 00.