„TH number 74“ und „Easyman“ auf der BaBäBü

Die Backnanger Bäder Bühne geht in den nächsten Monat. Am Freitag, 3. September, kommen Fans von harten Gitarrenriffs auf ihre Kosten. Mit „TH number 74“ ist die Backnanger Antwort auf „Blink 182“ zu Gast bei der BaBäBü. Am Samstag, 4. September, tritt Easyman von More Colours auf der Liegewiese des Backnanger Freibads auf.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.15 Uhr. Tickets gibt’s im Vorverkauf über easyticket.de, telefonisch unter0711/2 55 55 55, bei „Cigo“ im Kaufland Sulzbacherstraße oder an der Abendkasse am Eingang. Dieser befindet sich am hinteren Tor des Freibad Geländes.

TH number 74

Seit sieben Jahren schreiben die drei Musiker von „TH number 74“ ihre lebhaften und dynamischen Songs selbst und haben ihr neues Album für ihren Auftritt am Freitag im Gepäck.

Easyman

Am Samstag gibt es deutschen Sprachgesang vom Feinsten mit „Easyman“, den viele wahrscheinlich als ein Teil von „More Colours“ kennen. Easyman ist im Nirgendwo und Überall der Musik zu Hause aber definitiv ein One Drop Addict. Textlich reicht das Spektrum von Spaß bis zum Ernst des Lebens musikalisch von Hip Hop über Reggae zu Dub. Als Support mit dabei sind „Orcus Eden“ sie beschreiben ihren kompromisslosen Rap als weder gefällig noch glatt poliert. Songs für wütende Ü30er und launische U20er. Rohe Produktionen treffen auf dynamische Liveshows.

Weitere Informationen gibt es auch auf: https://bbb.meinbacknang.de.