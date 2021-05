Thailändisch kochen, Kunst und Abivorbereitung

Winnenden. Kleine Auszeiten, Neues lernen, das ist gerade in Corona-Zeiten besonders wichtig. In den Online-Kursen der Volkshochschule kann man ohne Ansteckungsgefahr Abwechslung in den Alltag bringen und sich weiterbilden. Jetzt beginnen wieder neue Kurse.

Vier Online-Kochkurse finden im Mai statt. „Maultaschen & Co“ bereitet Petra Pfeiffer am Dienstag, 18. Mai, von 18 bis 20 Uhr mit den Teilnehmenden zu. Am Freitag, 21. Mai, geht es mit Giovina Peccerella um Bruschetta und selbst gemachte Gnocchi. Gerichte aus Thailand wie rotes Hähnchen-Curry oder Papayasalat kocht Sona Hannaleck am Sonntag, 23. Mai, und Sonntag, 30. Mai, von 15.30 bis 18.30 Uhr.

Online-Vorträge

Das Philosophische Frühstück beschäftigt sich am Samstag, 15. Mai, von 11 bis 12.30 Uhr mit dem ambivalenten Charakter der Modernisierung zwischen Fortschritt und Entfremdung. Die Geschichte der Volkshochschulen im Südwesten steht am Mittwoch, 19. Mai, um 19.30 Uhr auf dem Programm.

„Habe ich Follower, von denen ich nichts weiß? Der Einfluss von Big Data auf unseren Alltag“ ist Thema eines Online-Vortrags am Mittwoch, 19. Mai, um 19 Uhr. Der Vortrag ist kostenlos, der Link ist auf der Internetseite www.vhs-winnenden.de unter der Kursnummer 21F10082 zu finden.

Um Liebe und Kunst geht es beim Vortrag der Kunsthistorikerin Ulla Groha am Mittwoch, 19. Mai, um 18.30 Uhr. Sie stellt das Künstler- und Liebespaar Gabriele Münter und Wassily Kandinsky vor. Am Mittwoch, 9. Juni, 18.30 Uhr, lädt Andrea Welz zum digitalen Spaziergang zu den Kunststationen der IGA 1993 in Stuttgart vom Leibfriedschen Garten bis zum Killesberg ein.

Psychische Gesundheit im Alter

Immer noch wenig beachtet, spielen Suchterkrankungen im Alter (Alkohol-/Medikamentenabhängigkeit) eine zunehmende Rolle. Andreas Raether, Chefarzt der Klinik für Alterspsychiatrie und Psychotherapie, stellt verschiedene Süchte des höheren Lebensalters, ihre Anzeichen, ihre Auslöser und damit verbundene Gefahren sowie Hilfsangebote dar. Termin: Mittwoch, 2. Juni, um 19 Uhr.

Abivorbereitung in den Pfingstferien

Michael Hauff bereitet vom 31. Mai bis 4. Juni, 9 bis 13 Uhr, online auf die mündliche Abitur-Prüfung in Mathematik (Basisfach) am allgemeinbildenden Gymnasium vor. Nachmittags von 14 bis 18 Uhr findet ein Vorbereitungskurs auf die Matheprüfung für die Fachhochschulreife (BK) statt.

Online teilnehmen - so einfach geht es

Man braucht einen PC/Laptop, ein Tablet oder Smartphone. Nach der Anmeldung bekommen die Teilnehmenden per Mail eine Schritt-für-Schritt Anleitung und einen Link, mit dem sie sich in den Kurs einwählen können.

Viele weitere Kurse aktuell im Internet

Das umfangreiche Angebot an Kursen, Vorträgen und Exkursionen, das laufend ergänzt wird, finden Interessierte tagesaktuell auf www.vhs-winnenden.de.