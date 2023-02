The Cool Greenhouse in der Manu

Schorndorf. The Cool Greenhouse ist am Dienstag, 7. Februar, 20.30 Uhr, zu Gast in der Manufaktur im Hammerschlag. Mit dem Stück „Hard Rock Potato“ kündigt das Post-Punk-Quintett aus London sein zweites Album an.

Das Zentrum der Songs bilden die assoziativen Texte von Tom Greenhouse, dem Sänger, beziehungsweise Vokalisten der Band. Denn eigentlich spricht er seine assoziativen, witzigen und manchmal surrealistischen Lyrics eher, als dass er wirklich sänge.

Zwar ziehen gesprochene Songtexte in der Regel automatisch die Aufmerksamkeit auf sich, was aber nicht heißt, dass der Rest der Band austauschbar wäre. Denn die Gruppe um Greenhouse macht so viel richtig, dass sich sogar Henry Rollins kaum mehr einkriegt. So bezeichnete der ehemalige Black-Flag-Shouter The Cool Greenhouse als seine liebste „Post alles existenzielle Musik“.

Stärker noch als bisher verschmilzt auf dem neuen Album der an Devo und Gang Of Four gemahnende musikalische Backdrop mit Greenhouses Lyrics zu einem stressigen, aber lohnenden Ganzen. Das Album „Sod’s Toastie“ von The Cool Greenhouse erschien am 11. November 2022.

Der Eintritt kostet 14 Euro plus Gebühr im Vorverkauf, 18 Euro an der Abendkasse und 11 Euro für Mitglieder.