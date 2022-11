The Hamburg Blues Band zu Gast in Winterbach

Winterbach. Die Kulturinitiative Rock Winterbach veranstaltet am Freitag, 20. Januar, 20 Uhr, in der Strandbar 51 in der Winterbacher Remsstraße 51 ein Konzert mit der legendären Hamburg Blues Band – „40th Anniversary Tour“ feat. Gert Lange, Krissy Matthews, Reggie Worthy und Eddie Filip.

40 Jahre St. Pauli Blues! Seit vier Jahrzehnten touren fünf Typen durch überfüllte Clubs, die mit zum Besten gehören, was die europäische Bluesszene zu bieten hat.

Die Hamburg Blues Band steht für intensiven, clever arrangierten und live umwerfenden Roots Blues, der regelmäßig Puristen ins mentale Wanken bringt. Denn die Truppe um den oft mit Joe Cocker verglichenen Sänger Gert Lange vermengt brettharten Gitarren-Bluesrock so spielfreudig wie traditionsbewusst mit Soul, Psychedelic, Rhythm & Blues, Boogie und sogar Ausflüge in Jazzgefilde.

1982 gründeten der Hamburger Sänger und der englische Saxophonist Dick Heckstall-Smith im legendären Hamburger „Onkel Pö“ spontan nach einer Mitternachts-Session die Hamburg Blues Band.

„Dick Heckstall-Smith war unser Schlüssel zur britischen Bluesszene, unsere Brit-Blues-Connection. Er war für uns das, was Alexis Korner für die Stones und viele andere war“, so Gert Lange.

So verwundert es nicht, dass die Band über die Jahre dann auch mit den Stars der Szene auf Tour war: Jack Bruce, Chris Farlowe, Mike Harrison, Arthur Brown und Gitarrenheroen wie Clem Clempson und Miller Anderson zu Bandmitgliedern wurden.

„Wir hatten darüber hinaus das große Glück, dass Dick Heckstall-Smith vor seinem Tod uns noch mit der Texter-Legende Pete Brown (Cream) zusammenbrachte, der bis heute unsere Texte schreibt und auch ein weiterer gern gesehener Gast auf unseren Tourneen ist.“

Namen wie Jimi Hendrix, Muddy Waters, Eric Clapton, Jeff Beck, Johnny Winter, Rory Gallagher oder auch Pete Townsend fallen, wenn von dem erst 29 Jahre alten Krissy Matthews die Rede ist. Mal klingt er frisch und rau, dann wieder schräg und wild. Musikerkollegen, Kritiker sowie Presse sind voll des Lobes.

Auch nach 40 Jahren ist die Hamburg Blues Band immer wieder für Überraschungen gut und präsentiert ihren ganz eigenen Sound fernab jeglicher Klischees. Auf der „40th Anniversary Tour“ erwartet das Publikum ein musikalisches Feuerwerk mit echten Typen und Originalen.

Infos und Tickets unter www.kulturinitiative-rock.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.