The KUH Trio eröffnet Weinstadt Jazztage

Weinstadt. Die 25. Weinstadt Jazztage werden am Donnerstag, 2. März, vom The KUH Trio eröffnet. Edi Köhldorfer, Frantiek Uhlír und Jaromíer Helesic spielen ab 20 Uhr im Stiftskeller in Beutelsbach.

Im Herbst 2018 wurden Köhldorfer (Gitarre), Uhlír (Bass) und Heleic (Schlagzeug) gemeinsam für ein Jazzfestival in der Steiermark engagiert. Schon bei den Proben wurde klar, dass hier nicht nur musikalisch Außerordentliches passierte, sondern auch die Vibes stimmten. Nach einem fulminanten Konzert, das vom Publikum frenetisch gefeiert wurde, beschloss man, es nicht bei einem „one-nighter“ zu belassen.

Inzwischen hat die Band mehrere Tourneen in einigen europäischen Ländern absolviert - trotz der Pandemie in den letzten drei Jahren - und im Sommer 2020 ihre erste CD „Old Souls“ veröffentlicht.

Die Musik des Trios zeichnet sich einerseits durch die Kompositionen von Köhldorfer und Uhlír und andererseits durch den besonderen Sound aus, der durch Köhldorfers vielseitiges Spiel auf der elektrischen und der akustischen Gitarre geprägt wird. Der legendäre Swing von Uhlír und Heleic wird ergänzt durch Ausflüge in Latin- und Funk-Grooves, und sogar Afrikanisches hat Platz.

Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro. Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Abendkasse. Auf https://www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.