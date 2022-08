Waiblingen. Winnender Kultgitarrist rockt die Talaue: Mal alleine – mal mit Band, aber immer mit starken Songs. Mick Scheuerle and The Rainbow Turtles treten am Samstag, 20. August, 20 Uhr, im Biergarten La Nonna in der Waiblinger Talaue auf.

Er zählt zu den wohl besten Rock- und Blues-Gitarristen im Land, auf jeden Fall zu den stilistisch versiertesten:

Mick Scheuerle, als weitgereister Saitenvirtuose auch Mitglied der Punkband NoRMAhl, lädt am 20. August zusammen mit seiner neuen Formation „The Rainbow Turtles“ zu einer Reise quer durch den Gemüsegarten der gängigen Pop-Genres.

Ob Rock oder Blues oder Folk - der stets tiefenentspannt wirkende Musiker überzeugt auf allen musikalischen Feldern, ob akustisch oder elektrisch. Das Liveprogramm umfasst neben Stücken seines zweiten Solo-Albums auch solche seiner früheren Bands sowie ausgewählte Coversongs.

Mit dabei sind unter anderen Lena Wawrzynek (Keyboard, Flöte, Gesang), Joe Saling (Gitarre, Gesang) sowie weiterhin - ausgeliehen von den großartigen „Taken From None“ - Robin Stecher (Bass) und Marius Günter (Drums).

Der Eintritt ist frei - um eine respektvolle Spende wird gebeten.