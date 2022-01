Waiblingen. Das Kulturhaus Schwanen veranstaltet in Zusammenarbeit mit kult!ufer am Samstag, 22. Januar, ab 19.30 Uhr ein Doppelkonzert mit The Tremolettes & Jamhed. Das Konzert findet voraussichtlich live im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen, Winnender Str. 4, statt.

The Tremolettes lassen sich Zeit. Seit der Bandgründung vor sieben Jahren haben sie sich langsam, aber stetig verändert. Wo früher noch in vielen Stilen gewildert wurde, hat sich mittlerweile ein eigener Sound etabliert: Düster, aber groovy. Der hörbar größer gewordene Soul-Einfluss trifft auf dunkle Psychedelik, die Beats sind schwerer geworden, darüber schwebt der oft mehrstimmige Gesang.

Magnus Sauer – E-Piano, Orgel, Gesang, Joscha Brettschneider – Gitarre, Gesang, Felix Keltsch – Bass, Gesang, Robin Hacker – Schlagzeug.

Jamhed überrascht auf dem dritten Album

Jamhed verstecken auf ihrem dritten Album „Gelee Royal“ so manche Überraschung. Das etwas verstaubte Genre Psychedelic Rock bekommt bei der Band, die sich 2007 gründete, einen neuen Anstrich, Spielereien im Jazz sowie im Hip-Hop lassen sich auf der Platte ebenso finden wie mehrere Instrumentalstücke, die den Hörer regelrecht aufsaugen. Weniger Prog-Pop als auf dem Vorgängeralbum, dafür mit allerlei Klang Explosionen, die die Reichweite von Jamhed ausmachen.

Hier sprechen vor allem die Instrumente die über mehrere Monate in Overdub Sessions aufwendig eingespielt wurden. Mit Gelee Royale gefüttert geben Jamhed den bisher ehrlichsten Einblick in ihr Schaffen, durch das wachsende Selbstbewusstsein kommen sowohl mehr Gefühle als auch Zerbrechlichkeit zum Ausdruck.

Philip Albert Jost – Gitarre, Gesang, Luis Deffner – Keyboard, Synths, Percussion Jeremias Heinz – Bass, Christoph Mack – Schlagzeug, Gesang.

Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro, ermäßigt 11 Euro auf www.kulturhaus-schwanen.de und an allen Vorverkaufsstellen (Reservix).

An der Abendkasse kostet der Eintritt zum Konzert für Kurzentschlossene 15 Euro, ermäßigt beträgt der Eintritt 13 Euro.