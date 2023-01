Theater: Der Gott des Gemetzels

Schorndorf. Theater in der Forscherfabrik in der Karlstraße: Yasmina Rezas „Der Gott des Gemetzels“ kommt als Benefizveranstaltung nach Schorndorf – am Freitag, 27. Januar, 20 Uhr, gespielt vom Stuttgarter Theater Atelier in Zusammenarbeit mit „Foursemble“.

Es ist eines der erfolgreichsten Theaterstücke der letzten Jahrzehnte und ein Meisterwerk mit psychologischem Tiefgang. Alle Einnahmen des Abends werden zugunsten von ukrainischen Flüchtlingen gespendet.

In der Komödie von Yasmina Reza prügeln sich zwei elfjährige Jungen. Die Eltern treffen sich bei Kaffee und Kuchen, um die Sache zu besprechen. Aber schon bei der Schuldfrage gibt es unterschiedliche Meinungen. Ist so ein brutales Verhalten eines Kindes nicht auch ein Zeichen dafür, dass in der Familie irgendetwas nicht stimmen kann?

Sticheleien führen zu Wortgefechten, und die beiden Paare geraten selbst in eine Auseinandersetzung, bei der alle gesellschaftlichen Spielregeln und Lebenslügen über Bord gehen. Das Treffen degeneriert zur Saalschlacht mit ständig wechselnden Verbündeten.

Der Schorndorferin Sophie Schneider, die neben Robert Velemir, Agnieszka Bonomi und Mario Danic selbst Mitglied des Ensembles ist, war es vor dem Hintergrund der vielen ukrainischen Flüchtlinge in der Stadt eine Herzensangelegenheit, das Stück als Benefizveranstaltung in Schorndorf aufzuführen.

Benefizveranstaltung

Hierfür sprach sie das Kulturforum an, das nun die verschiedenen Akteure in der Stadt koordiniert. Neben dem Atelier Theater engagieren sich nicht nur das Kulturforum und seine Ehrenamtlichen, sondern auch die Stadt Schorndorf und die Forscherfabrik. Diese verzichtet auf ihre Mieteinnahmen, das ganze Ensemble auf seine Gage! Alle Einnahmen des Abends sollen ausschließlich den ukrainischen Flüchtlingen zugutekommen.

Tickets im Vorverkauf

Tickets sind online über reservix.de und in Schorndorf bei der Buchhandlung Osiander, Marktplatz 14, und in der Stadtinfo im Rathaus, Marktplatz 1, erhältlich. Weitere Informationen beim Veranstalter, Kulturforum Schorndorf,0 71 81/9 92 79 40, post@kulturforum-schorndorf.de und unter kulturforum-schorndorf.de.