Theaterbrettle startet in neue Saison

Plüderhausen. Die letzte Gelegenheit, sich im Plüderhäuser Theaterbrettle in den „Urlaub“ zu begeben, ist am Freitag und Samstag, 16./17. und 23./24. September. In der Komödie „Urlaub kennt so schee sei“, in der immer wieder die „komödiantischen“ Fetzen zwischen der taffen Busfahrerin Anke (Tina Schlechter) und dem biederen und ordnungsfanatischen Beamten Rüdiger (Thomas Schneck) fliegen, bleibt bestimmt kein Auge trocken.

Auf einem Campingplatz treffen diese zwei völlig verschiedenen Charaktere aufeinander, und es steht ständig die Frage im Raum, ob sich die zwei zusammenraufen oder vielleicht sogar nahekommen.

D’r Neurosenkavalier

Eine der erfolgreichsten deutschen Boulevardkomödien, „D’r Neurosen-Kavalier“, steht freitags und samstags, 7., 8., 21. und 22. Oktober, auf dem Spielplan.

Was passiert, wenn ein als Weihnachtsmann verkleideter Kaufhausdieb auf der Flucht in einer psychologischen Praxis landet? Ehe er sich’s versieht, findet er sich im weißen Kittel wieder und den ersten Patienten gegenüber.

Sondergastspiel

Am Freitag, 28. Oktober, erwartet die Gäste im Theaterbrettle ein Sondergastspiel der Doo-Wop-Mädla.

Babs Steinbock, Ela Kirchner, Gesa Schulze-Kahleyß und Annette Heiter, vier charmanten Künstlerinnen der Kleinkunstszene, haben sich zusammengetan, um die großen Hits der 50er und 60er Jahre auf Schwäbisch zu singen. Gleich die erste Veröffentlichung „Kartoffelsalat“ im März 2021 wurde zum Youtube-Hit.

Annette Heiter, bekannt von der Gesangsgruppe Honey Pie und dem Stuttgarter Juristenkabarett, schreibt die schwäbischen Texte mit Augenzwinkern, maßgeschneidert für ihre Mädels.

Neues Stück: Landwirt sucht Frau

Mit viel Spielfreude proben derzeit die Mimen vom Theaterbrettle wieder am neuen Stück, der äußerst modernen und auch aktuellen ländlichen Komödie „Landeier – oder Bauern suchen Frauen“.

Irgendwo in der schwäbischen Provinz führen die drei Helden dieser Komödie ein beschauliches Dasein, wobei dabei nur eines fehlt: der passende Deckel zum Topf! Wie begeistert man Frauen für Biobauern, Landwirte und das Landleben? Da lassen sich die Jungs so allerhand einfallen. . .

Karten für die Veranstaltungen am 18., 19., 25. und 26. November und 2., 3., 9. und 10. Dezember stehen in begrenzter Menge noch zur Verfügung.

Kartenvorverkauf

Die Vorverkaufsstelle des Theaterbrettles ist ab Donnerstag, 25. August, montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr unter0 71 81/8 71 22 erreichbar und jederzeit per E-Mail an info@theaterbrettle.de. Karten- und Gutscheine können online unter www.theaterbrettle.de bestellt werden.