Theaterkurse in den Sommerferien

Backnang. Für Kinder von fünf bis zwölf Jahren, die noch eine kreative Beschäftigung in den Sommerferien suchen und gemeinsam mit anderen Kindern ein Märchentheaterstück entwickeln wollen, bietet das Galli Theater in Backnang von Montag, 15., bis Freitag, 19. August, und von Mittwoch, 31. August, bis Sonntag, 4. September, noch freie Plätze in Theaterkursen an.

Jeder kann hier sein Talent einbringen und findet die zu ihm passende Rolle. Als Grundlage dient eines der Galli Märchentheaterstücke, zu denen es eigens getextete und komponierte Musiken gibt. Diese bauen die Kinder dann unter Anleitung in ein selbst weiterentwickeltes Theaterstück ein.

Abschlussaufführung am Ende des Kurses

Durch Schauspiel und Bewegung lässt sich so eine große Begeisterung entfachen, bekommen die Kinder so nebenbei die Grundlagen des Theaterspiels vermittelt. Lautes und deutliches Sprechen sowie Teamwork, Rollenspiele und Ausdrucksfähigkeit – all das wird in lockerer, spielerischer Atmosphäre geübt.

Die Kinder lernen, sich als Freunde zu begreifen und dem Künstler in ihnen Raum zu geben. Am Ende des Kurses findet eine Abschlussaufführung für Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde statt.

Die Kurse finden täglich von 9 bis 12 Uhr statt.

Veranstaltungsort ist das Galli Theater Backnang.

Weitere Informationen zu den Theaterkursen gibt es im Internet unter www.galli-backnang.de, über das Galli Büro unter0 71 91/91 09 01, E-Mail: backnang@galli.de.

Die Kursgebühr für fünf Tage beträgt 110 Euro, Geschwister erhalten einen Rabatt.