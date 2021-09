Backnang. Unter dem Motto „Heimat auf der Spur“ findet am Samstag, 25., und Sonntag, 26. September, einen Theaterspaziergang durch das historische Backnang statt. Das Theater Rietenau spielt an verschiedenen Stationen. Startpunkt ist jeweils um 15.30 Uhr am Burgplatz vor der historischen Schmiede.

Die Teilnehmenden erwartet ein Rundweg, bei dem markante Episoden der Stadtgeschichte Backnangs lebendig werden. Kommentiert von den schwäbischen Originalen Jakob und Marie wird eine schwäbisch-badische Hochzeit gefeiert, es treten fromme Chorherren auf und schnatternde Weiber. Aufrührerische Reden werden geschwungen und philosophische Betrachtungen über die schwäbische Seele und ihren „Durscht“.

Während Jakob noch überlegt, ob er in ein Weinwirtschäftle „na oder nuff“ goht, wird gezeigt, dass man in Backnang zu feiern weiß. Der Theaterspaziergang mit Musik dauert etwa zwei Stunden. Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Albverein Backnang.

Die Führung kostet einschließlich eines Getränks für Erwachsene 15 Euro und für Kinder 5 Euro. Beim Abschluss erhalten alle eine kleine Überraschung.

Info und verbindliche Anmeldung bei Albert Dietz, 0 71 91/6 86 01 oder albverein-backnang@gmx.de.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es gelten die aktuellen Corona-Regeln.