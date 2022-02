Theaterwochenende für Groß und Klein

Backnang. Theaterwochenende im Galli Theater in Backnang: Die Komödie „Ehekracher“ steht am Samstag, 5. Februar, um 20 Uhr auf dem Spielplan, das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Februar, jeweils um 16 Uhr.

Wer kennt es nicht, das Märchen vom „Wolf und den sieben Geißlein“ und der Aufregung, wenn die Geißlein auf den Wolf hereinfallen und ihn ins Haus lassen. Da nützen auch alle Vorbereitungen der Geißenmutter nichts. Doch zum Glück geht die Geschichte gut aus, und am Ende bekommen nicht nur die Geißenkinder etwas geschenkt, sondern auch alle Zuschauerkinder.

Für Erwachsene hält das Wochenende das Theaterstück „Ehekracher“ bereit, bei dem es humorvoll zur Sache geht. Wilma und Willi Wutz geben sich einen schlagfertigen Abend, der voller Witz und schonungsloser Offenheit für super Stimmung sorgt. Zu guter Letzt versöhnen sich die beiden Kontrahenten und entlassen das Publikum erfüllt und froh nach Hause.

Das Galli Theater bittet um Kartenvorbestellungen.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen, sowie Buchungen und Anmeldungen gibt es im Internet unter www.galli-backnang.de oder telefonisch unter 0 71 91/91 09 01, E-Mail: backnang@galli.de.

Das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ hat eine Spieldauer von 45 Minuten. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, für Kinder 6 Euro.

Die Komödie „Ehekracher“ hat eine Spieldauer von 80 Minuten. Der Eintritt kostet 17 Euro, für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung 12 Euro.