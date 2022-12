Thomas Roth: Nyckelharpa Journey

Sulzbach/Murr. Zum krönenden Abschluss der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ präsentiert am Freitag, den 16. Dezember, Thomas Roth ab 20 Uhr seine Nyckelharpa Journey in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Thomas Roth ist ein international anerkannter Nyckelharpa-Spieler und entwickelte einen eigenen Stil auf dem exotischen Instrument. In seiner Nyckelharpa Journey verbindet er Folk, Latin oder Rock-Zitate mit Klassik. Die mal kraftvollen, energetischen, mal gefühlvollen Eigenkompositionen verschmelzen zu einem unverwechselbaren, modernen Crossover-Sound, der die unterschiedlichsten Kulturen verbindet. Die fantastische Reise geht in Länder wie Peru, Spanien und Wales oder in Städte wie München und Jerusalem. Roth ist manchen auch als Frontmann seiner früheren Bands Des Geyers schwarzer Haufen und Geyers sowie durch Auftritte bei Tourneen von Blackmore’s Night in Europa und den USA bekannt.

Begleitet wird Thomas Roth von Frank Tischer (Keyboard-Sounds) und Joe Doll (Schlagzeug, Marimba). Voller Energie, Hingabe und Spielfreude präsentiert das Trio aufs Vorzüglichste Eigenkompositionen und Traditionals.

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 18 Euro an der Abendkasse.

Tickets im Vorverkauf/Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda-discothek.de und unter den Telefonnummern 0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79.