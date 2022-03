Tobias Becker und die MPG Big Band

Schorndorf. Es ist schon Tradition, dass die Schorndorfer MPG Big Band das musikalische Ergebnis ihres Workshops mit dem Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg im Jazzclub Session 88 Schorndorf im Hammerschlag präsentiert – so auch am Samstag, 12. März, 20 Uhr.

In der ersten Hälfte des Konzertabends bietet die MPG Big Band unter der Leitung von Frank Kroll das musikalische Ergebnis ihres Workshops mit Tobias Becker, dem Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2018, dar.

Landesjazzpreisträger Tobias Becker

In der zweiten Hälfte tritt die Tobias-Becker-Band auf. Obwohl der Bandleader hauptsächlich mit seiner Bigband konzertant in Erscheinung tritt, firmiert er als Tobias-Becker-Band auch immer wieder mit kleineren Ensembles.

Basis ist die eingespielte Rhythmusgruppe um Martin Grünenwald am Schlagzeug und Jens Loh am Bass, der Landesjazzpreisträger Tobias Becker am Klavier und als Gastsolist Benjamin Lindner an der Trompete.

Konzert und Workshop werden finanziell unterstützt vom Dieter-Seelow-Jazz-Fonds.

Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 13 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5 in Schorndorf,0 71 81/6 23 70, per E-Mail an buch@schorndorf-liest.de.