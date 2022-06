Tobias Escher und Gäste live bei „Kultur im Kessel“

Sulzbach/Murr. „Aufgspuit“ mit Tobias Escher und Gästen heißt es am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

Der Waiblinger Musiker, Sänger und Multiinstrumentalist Tobias Escher wird an diesem Abend sein aktuelles Programm “Aufgspuit” in großer Quintett-Besetzung im Ambiente der Belinda zum Besten geben. Zu hören gibt es Neues Wiener Lied und weitere musikalische Perlen aus Österreich und dem Alpenraum: Songs von Georg Danzer, den Strottern, Hubert von Goisern, 5/8tl in Ehrn und anderen Komponisten und Textdichtern.

Neben folkloristischen Ausflügen in die Weltmusik, gibt es auch Songs des amerikanischen Barden und Schauspielers Tom Waits, sowie zeitlos schönes Liedgut seines italienischen Kollegen Paolo Conte zu hören.

Wiener Schmäh trifft auf virtuosen Alpenrock

Ein abwechslungsreicher und vielseitiger Abend ist garantiert. Volxtümliches Liedgut vermischt sich mit swingendem Akkordeonspiel. Wiener Schmäh und Melancholie treffen auf virtuosen Alpenrock. Waitsche Bluesgrooves auf „dolce vita“ von Conte.

Für diesen besonderen Anlass hat Tobias Escher (Akkordeon/Gesang) die drei langjährigen musikalischen Weggefährten Peter Stepan (Gitarre/Gesang), Matthias Wolf (Kontrabass) und Axel Grau (Gesang/Wein) sowie als Special Guest die Winnender Jazzlegende Martin Keller (Klarinette) dabei.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr.

Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 18 Euro an der Abendkasse. Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda-discothek.de und unter 0 71 93/65 50 und 0176/43 82 95 79.

Blues am Donnerstag, 7. Juli

Der Singer/Songwriter Andreas Kümmert gastiert im Rahmen der Live-Reihe „Kultur im Kessel 2022“ am Donnerstag, 7. Juli, um 20 Uhr in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr. Der Blues-Man hat im Jahr 2013 die TV-Castingshow „The Voice of Germany“ gewonnen. 2015 trat er als Sieger des deutschen Vorentscheids für den Eurovision Song Contest unter dem Motto „Unser Song für Österreich“ hervor, verzichtete jedoch vor laufender Kamera auf seine Teilnahme.

Der Künstler ist Freigeist und Individualist, seine Songs thematisieren den Trubel des Alltages, das Übersehenwerden des Individuums, seine Einsamkeit und Herausforderung zur Selbstverantwortung.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf, Der Eintritt beträgt 12 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse.