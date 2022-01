Tobias Manns Herzensthema: Chaos

Urbach. Tobias Mann, Satiriker, Stand-Up-Kabarettist und leidenschaftlicher Musiker, widmet sich in seinem sechsten Bühnenprogramm einem echten Herzensthema: dem Chaos. Zu erleben ist „Chaos“ am Mittwoch, 9. Februar, 20 Uhr, in der Auerbachhalle.

Der temperamentvolle Profi-Chaot und Preisträger des Deutschen Kleinkunstpreises 2017 in der Sparte Kabarett nimmt sein Publikum mit auf eine Expedition in die Irrnis und macht dabei weder vor der großen Politik noch vor den nicht minder großen Wirrungen des Alltags Halt.

Chaos regiert die Welt: Wären Planet Erde und der Mensch auf Facebook befreundet, ihr Beziehungsstatus stünde auf „Es ist kompliziert“. Einziger Unterschied - dort, wo zwischenmenschliche Beziehungen abkühlen, erwärmt es sich hier bedrohlich.

Im Namen von Konsum und Kapitalismus wird alles an Bodenschätzen und Lebewesen ausgebeutet, was nicht bei Drei auf dem Baum ist. Und selbst das, was da oben hockt, holen findige Unternehmer noch runter, fällen den Baum und machen daraus pädagogisch wertvolles Holzspielzeug.

So ein Zynismus setzt dem Fass ja wohl die Krone der Schöpfung auf! Und genau jetzt, zu einem Zeitpunkt, an dem die Erdbevölkerung angesichts dieser lebensraumbedrohenden Zustände zusammenrücken müsste, fällt die gesamte Menschheit zurück in die Steinzeit. Wenngleich zu vermuten ist, dass es damals im Pleistozän eine ganze Ecke gesitteter zuging als heute in den Online-Kommentarspalten der großen Nachrichtendinosaurier.

Jeder gegen jeden. Alle gegen alle. Und auf jeden Fall „Ich zuerst!“ Mal ehrlich - bei dem Chaos klickt doch keiner mehr durch!

Tobias Mann

Tobias Mann ist zusammen mit Christoph Sieber Gastgeber der monatlichen kabarettistischen Late-Night-Show „Mann, Sieber!“ im ZDF. Daneben ist er auch immer wieder in zahlreichen anderen TV-Formaten zu sehen, unter anderem „Mitternachtsspitzen“, „Die Anstalt“, „Pufpaffs Happy Hour“ oder „Schlachthof“.

Weitere Informationen gibt es auf www.tobiasmann.de.

Tickets im Vorverkauf

Es gelten die zum Veranstaltungstermin gültigen Corona-Bestimmungen (zum Stand der Veröffentlichung der Ankündigung 2G+ mit Maskenpflicht FFP2 in der Veranstaltungshalle).

Bei diesem Kabarettabend handelt es sich um einen Nachholtermin vom 30. Januar 2021. Bereits erworbene Karten sowie das Abo aus 2021 sind weiterhin gültig.

Weitere Karten im Vorverkauf gibt es coronabedingt derzeit nur beim Servicebüro des Urbacher Rathauses,0 71 81/80 07-99, servicebuero@urbach.de, und online auf www.reservix.de.

Der Eintritt kostet 22 Euro plus Gebühr im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse.