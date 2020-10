Totengedenken mexikanischer Art

Die Ofrenda ist ein Gabentisch, den mexikanische Familien in ihren Häusern für ihre Verstorbenen gestalten. Blumen, Kerzen, Heiligenbilder, Kreuze, Totenschädel aus Zuckerguss und Fotos schmücken sie. Wichtig sind Dinge, die die Verstorbenen zu Lebzeiten gerne mochten: Schokolade, Kaffee oder Tequila, Zigaretten und manchmal sogar Fast Food. Die Ofrenda im Linden-Museum wird von Guadalupe Bazan-Meyer aus Stuttgart gestaltet.

In Führungen am Sonntag, 1. November, um 11 und 14 Uhr vergleicht Dietmar Neitzke das Totengedenken in Mexiko mit dem in verschiedenen Ländern Afrikas und führt von der Ofrenda auch in die Ausstellung „Wo ist Afrika?“.Um 15 Uhr wird in Kooperation mit der Deutsch-Mexikanischen Gesellschaft der Tag der Toten digital gefeiert: Nach einem Grußwort von Dr. Michael Stumpp, dem Präsident der Deutsch-Mexikanischen Gesellschaft e. V., und einer Einführung von Prof. Dr. Inés de Castro, der Direktorin des Linden-Museums, werden die Kinderreporter Fritz und Luisa vom Jugendclub des Linden-Museums nachfragen: Warum und wie feiern Mexikanerinnen und Mexikaner ihren Totentag? Welche Besonderheiten gibt es? Valentina (7 Jahre), Pablo (9 Jahre) und Luisa (12 Jahre) werden erzählen, wie sie den Tag der Toten hier in Deutschland feiern und was er für sie bedeutet. Sie lassen Kinder und Erwachsene damit in ihre mexikanische Kultur eintauchen.

Der Zugang zur digitalenFragerunde über Zoom aufder Website des Museums www.lindenmuseum.de.