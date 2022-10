Trödel- und Flohmarkt Plüderhausen

Die besondere Kombination aus Flohmarkt, verkaufsoffenem Sonntag und Schlemmermeile lockt seit 1983 jeden Oktober Tausende Besucher aus nah und fern nach Plüderhausen.

Der Publikumsliebling im Herzen des Remstals findet endlich wieder statt. Nach zwei Jahren Pause ist der große Trödel- und Flohmarkt wieder da! Und zwar am nächsten Sonntag, 9. Oktober, von 11 bis 18 Uhr, in der Plüderhäuser Ortsmitte.

Schnäppchen. Shoppen. Schlemmen

300 Flohmarktanbieter offerieren ihre gesammelten Waren. Inhabergeführte Fachgeschäfte haben geöffnet und bieten von 12 bis 17 Uhr besondere Aktionen an. An 30 Essensständen der Plüderhäuser Vereine und Gastronomen wird fleißig gebrutzelt, gerührt und eingeschenkt. Jung und Alt erwartet ein All-inclusive-Tag, so vielfältig und schön ist der Trödel- und Flohmarkt in Plüderhausen.

Hier spielt die Musik

Schnäppchen ergattern, shoppen und schlemmen - mit musikalischer Begleitung macht das gleich doppelt so viel Freude. Das Christliche Zentrum Life bietet im Bühnenzelt ganztägig musikalische Darbietungen. Beim Musikverein Hohberg gibt es Live-Blasmusik auf die Ohren.

Und am Stand des Musikvereins Gemeindekapelle unterhalten die gemeinsame Jugendkapelle der MVs Gemeindekapelle, Hohberg und Urbach sowie die aktive Kapelle der Gemeindekapelle.

Gute Anreise. . .

. . .mit der Bahn: Der Bahnhof Plüderhausen liegt direkt am Flohmarktgelände, zu den ersten Ständen auf der Hauptstraße sind es nur wenige Schritte.

. . .mit dem Auto: am besten auf dem Parkplatz beim Gänswasen parken. Von dort verkehrt ein Bus-Shuttle zur Haltestelle Hauptstraße/Ecke Bahnhofstraße und zurück – im Halbstundentakt zwischen 11 und 18 Uhr.

Gemeinsam Großes schaffen

Mit dem Trödel- und Flohmarkt trägt der Handels- und Gewerbeverein (HGV) einen wichtigen Teil dazu bei, Plüderhausen zu einem Erlebnis für Einheimische und Besucher zu machen. Die über die Gemeindegrenzen hinaus bekannte und beliebte Veranstaltung ist ein guter Beweis dafür, was sich mit vereinten Kräften alles auf die Beine stellen lässt.