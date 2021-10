Traditionelle Römer Kirbe in Rommelshausen

Kernen. Auf zur Römer Kirbe! Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Oktober, wird in der Ortsmitte und im St. Rambert-Stadion in Rommelshausen Open Air gefeiert.

Das Traditionsfest findet diesmal nicht in Zelten, sondern im Open-Air-Hocketseformat statt. Auch gibt es diesmal zwei Festgelände: das St. Rambert-Stadion und den Rathausinnenhof. Es gilt der 3G-Nachweis.

Die Römer Kirbe startet am Freitag traditionsgemäß mit einem Krämermarkt. Von 8 Uhr bis 18 Uhr bieten Händler im Bereich Hauptstraße, Stettener Straße und vordere Waiblinger Straße ihre Waren an. Ab 11 Uhr laden die Partnerschaftsgesellschaften St. Rambert d’Albon auf dem Marktplatz zu landestypischen Speisen und Getränken ein. Um 11 Uhr beginnt auch die Bewirtung auf den beiden Open-Air-Festgeländen. Bürgermeister Benedikt Paulowitsch eröffnet um 18.30 Uhr in der Ortsmitte die Römer Kirbe 2021 offiziell. Ab 19 Uhr tritt die Band „Undercover Radio“ auf, gegen 21 Uhr ist eine Feuershow geplant. Im St. Rambert-Stadion spielt am gleichen Abend die Partyband „Die Grafenberger“.

Der Samstag startet ebenfalls um 11 Uhr: Tagsüber erwartet die Hocketse-Besucher in der Ortsmitte ein Auftritt der Showtanzgruppe Fun & Dance. Am Samstagabend sorgt „Jump up!“ für Partystimmung. Im Stadion und auf dem angrenzenden Kunstrasenplatz findet am Samstag neben der Kirbe-Hocketse der Jugendspielbetrieb mit Kinderprogramm statt. Am Abend spielt hier die Partyband „DJ-Timo“.

Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche Rommelshausen. Im Anschluss spielt im Rathausinnenhof das Akkordeonorchester zum Weißwurst-Frühschoppen auf. Ab 14 Uhr stehen Vorführung der Spvgg-Turnabteilung, von Shotokan Karate sowie der Showtanzgruppe Fun & Dance an. Die Landfrauen bieten zusätzlich Kaffee und Kuchen an. Im Stadion findet am Sonntag parallel zur Fußballer-Kirbe-Hocketse der Spielbetrieb der Aktivenmannschaften mit Kinderprogramm statt.

Das Festende ist um 20 Uhr. Weitere Details auf www.kernen.de.