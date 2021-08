Traditionelle Schnaiter Kirbe

Gleichwohl gilt auch heuer: Wer aufs Festgelände will, muss einen 3G-Nachweis vorlegen und seine Kontaktdaten hinterlassen.

Los geht’s am Freitag, 27. August, 20 Uhr, mit dem schwäbischen Kabarett „Die Kächeles: Dorftratsch Deluxe“. Die Wasenband „Partyräuber“ sorgt am Samstag, 28. August, ab 17.30 Uhr für Stimmung. Beide Veranstaltungen finden auf dem alten Sportplatz hinter der Schnaiter Halle statt. Weitere Infos und Tickets gibt’s unter www.weinstadt.de/onlinetickets sowie an der Abendkasse.

Der Kirbesonntag, 29. August, beginnt um 14 Uhr mit dem traditionellen Festumzug vom Krone-Parkplatz in der Blütenstraße zur Schnaiter Halle. Hier wird der Kirbetrauben aufgehängt und die Jubilare geehrt. Danach gibt’s musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Schnait. Um 17 Uhr messen sich die jungen Leute im Buttenlauf ebenfalls auf dem alten Sportplatz.