Traditionelle Sportveranstaltung

WELZHEIM. Die 37. Auflage des Welzheimer Triathlons beginnt am Samstag, 2. Juli, um 12 Uhr mit dem ersten Startschuss am Aichstrutsee. Ab da liegen 600 Meter Schwimmstrecke, rund 23 Kilometer Radstrecke und etwa sieben Kilometer Laufstrecke vor den Athleten bis ins Ziel.

In diesem Jahr steigt natürlich auch die Spannung, welche bekannten Größen aus der Triathlon-Szene in Welzheim an den Start gehen werden, um ihr erstes Rennen auf dieser sportlichen Reise durch den Schwäbischen Wald in diesem Jahr zu bestreiten.

Neben den ganzen Einzelstartern kämpfen wie immer einige Staffelteams um den Sieg im Welzheimer Wald. Spannend wird auch die 11. Auflage des Welzheimer Triathlon-Mannschafts-Cups, bei dem ein Referenzteam als Messlatte für die Preisvergabe in der Cup-Wertung dient. Am Start sind zwei Welzheimer Rathaus-Teams als Referenz für die Preisvergabe am Start.

Als Anreiz, diese hochkarätigen Teams (sportlich) zu schlagen, gibt es interessante Dinge zu gewinnen.

Online-Anmeldung

Für alle Kurzentschlossene ist die Onlineanmeldung auf www.Welzheimer-Triathlon.de bis Sonntag, 26. Juni, 24 Uhr, geöffnet. Nachmeldungen können nicht angeboten werden.

Damit auch wirklich jeder und jede starten können, ist kein Zeitlimit für diese Veranstaltung vorgegeben. Der olympische Gedanke „Dabeisein ist alles!“ soll dabei auch weiterhin im Vordergrund stehen.

Der Aichstrutsee ist zum alleinigen Dreh- und Angelpunkt für den gesamten Triathlon auserkoren worden. Aus Sicherheitsgründen gibt es am See eine Sicherheitszone, in die der Zutritt nur für Athleten, Schiedsrichter und das Funktionspersonal erlaubt ist. An den Strecken selbst ist natürlich das Anfeuern der Athleten möglich.

Der See ist während der Veranstaltung und dem Abbau, von 11 bis 17 Uhr, teilweise für den Badebetrieb gesperrt.

Infos rund um den Triathlon

Die Rad- und Laufstrecken sind auf www.Welzheimer-Triathlon.de - Menüpunkt „Triathlonstrecken 2022“ ersichtlich.

Das Orga-Team bietet wieder Kaffee, Getränke, Brezeln und Kuchen an, der Kiosk am See ist geöffnet.

Da sich die Rahmenbedingungen noch bis zum Veranstaltungstag ändern können, werden Teilnehmer und Interessenten gebeten, sich vor dem Event auf der Internetseite www.Welzheimer-Triathlon.de zu informieren. Dort werden alle Details zu eventuellen Veränderungen vom Orga-Team rechtzeitig eingestellt.

Kuchenspenden und Hilfen

Kuchenspenden für die Veranstaltung werden sehr gerne angenommen. Abgegeben werden können diese schon am Freitag, 1. Juli, 14 bis 19 Uhr, oder am Samstagmorgen, 2. Juli, ab 8 Uhr am Aichstrutsee.

Aktive Hilfe bei der Veranstaltung ist natürlich auch möglich und herzlich willkommen. Interessenten melden sich dazu bitte per E-Mail an das Orga-Team triathlon@tsfwelzheim.de.