Traditionelles Neujahrskonzert in der Jahnhalle

Das Kulturamt Weinstadt lädt am Sonntag, 8. Januar, um 18 Uhr zum traditionellen Neujahrskonzert ein. Unter dem Titel „Der Klang des Südens“ gastieren die Katona Twins und das Asamblea Mediterranea. Auf dem Programm stehen dabei auch Melodien der Sefarden, der Juden spanisch-orientalischer Herkunft.

Wie bei den Neujahrskonzerten in Weinstadt üblich, treffen die beiden Musikensembles hier erstmals aufeinander, was zu besonderen musikalischen Überraschungen führt.

Péter and Zoltán Katona

Vom Londoner Daily Telegraph als „The classical world’s best known guitar duo“ beschrieben, sind Péter and Zoltán Katona nicht nur eines der besten klassischen Gitarrenduos der Welt, sie haben auch die traditionellen Grenzen ihrer Besetzung längst gesprengt und begeistern mit einer einzigartigen Bühnenpräsenz, technischer Brillanz und ihrem Cross-over zu populären Stilrichtungen.

Die Katona Twins spielten unter anderem. in der New Yorker Carnegie Hall und konzertierten verschiedentlich bei der „Night of the Proms“ europaweit in über 40 Arenen.

Mehr Informationen zum Duo finden Interessierte auf www.karonatwins.com.

Asamblea Mediterrana

Auf faszinierende Weise hat sich das Asamblea Mediterrana seit über 20 Jahren der sefardischen Musik verschrieben. Ihre poetischen Balladen, romantischen Liebeslieder und lebhaften Festtagsgesänge erzählen von märchenhaften Lebensfreuden und sehnsuchtsvoller Wehmut. Emotional, virtuos, mitreißend - die Brillanz der Musiker, die Stimmen der Sängerinnen Ines Amanovic und Gabriele Lesch sowie die filigranen Arrangements des israelischen Gitarristen und Komponisten Alon Wallach machen das Oktett zu einem der führenden Ensembles für jüdische Musik in Deutschland.

Besetzung: Ines Amanovic, voc; Gabriele Anna Lesch, voc; Melanie Bogisch, fl; Johannes Krampen, v; Steffen Hollenweger, kb; Andreas Pastorek, perc; Andreas Geyer, cl; Alon Wallach, g, Leitung & Arrangements. Mehr Infos gibt es auf www.asamblea-mediterranea.de.

Tickets

Tickets zum Preis von 24 Euro (Abopreis/ermäßigt 22 Euro) sind erhältlich unter www.weinstadt.de/tickets sowie beim Remstal Tourismus im Alten Bahnhof Endersbach.