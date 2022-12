Transit Werther im Jungen Büze

Waiblingen. Das Landestheater Schwaben gastiert am Dienstag, 17. Januar, um 9 Uhr mit der Inszenierung „Transit Werther“ nach Johann Wolfgang von Goethe im Bürgerzentrum Waiblingen. Die Schulvorstellung ist für SchülerInnen ab Klasse 9 gedacht.

Die Leiden des jungen Werther ist der größte Briefroman aller Zeiten, der wie kein anderes Werk von Goethe junge Menschen in den Bann zieht. Die Gefühle des jungen Werther überschreiten die Grenzen der Konventionen und spiegeln eine unerfüllbare Sehnsucht nach einer Freiheit der Seele wieder.

Obwohl er sich in Briefen an seinen Freund Wilhelm wendet, ist er durch seine gefährdete Psyche einer der einsamsten Menschen, die in der Literatur erfunden wurden. Die Spirale von Einsamkeit und Scham, abgelöst von kurzen Episoden der überbordenden Gefühle zu Lotte, grenzt ihn immer weiter von seiner Umgebung aus. Letztendlich verirrt er sich in der Annahme, sich selbst als gescheiterte Existenz zu begreifen, für die es keinen Platz in der Gesellschaft gibt.

Das Schicksal Werthers schafft bis heute eine große Identifikation. In unserer Gesellschaft kämpfen insbesondere junge Menschen gegen einengende Konventionen und ringen um die eigene Identität.

Transit Werther ist einer von vielen Schätzen der Weltliteratur. Das Landestheater Schwaben hebt diesen Schatz und bringt ihn mit einer besonderen Regel auf die Bühne: 99 Prozent Originaltext. Der Klassiker wird in seiner Essenz auf das Wesentliche reduziert zur heutigen Anschauung gebracht.

Eine Anmeldung ist erforderlich! Schulklassen können sich bei der Stadt Waiblingen, Abteilung Kultur und Veranstaltungsmanagement, An der Talaue 4, Martina Kunert anmelden:0 71 51/50 01-16 33, Fax 0 71 51/50 01-16 19 oder per E-Mail an martina.kunert@waiblingen.de.

Der Gruppenpreis beträgt 4 Euro pro Person ab zehn Personen, eine Begleitperson hat freiem Eintritt. Eine Einzelkarte für SchülerInnen kostet 5 Euro, Erwachsene zahlen 7 Euro.