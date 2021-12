Traumgesichter

Korb. Ulrike Eickenbusch, Katarzyna Mycka und Barbara Stoll kommen am Samstag, 11. Dezember, 20 Uhr, in die alte Kelter in Korb. Thema des Abends sind „Geschichten und Gedichte mit Marimba und Violoncello“ Die drei Künstlerinnen fügen Musik und Literatur zu einem mitreißenden Programm zusammen.

Absonderliches von Francois Villon und Robert Walser, Nachdenkliches von Mascha Kaléko, Bizarres von Frank Kafka. Humorvolles und Anrüchiges verbindet sich mit Jazzigem von Eric Sammut, Liedern von Ernest Bloch und Paul Ben Haim. Japanischen Klänge, südamerikanische Musik von Osvaldo Golijov und auch Tangos von Astor Piazzolla schlagen einen traumwandlerischen Bogen und ziehen die Zuhörenden hinein – in den Bann des Rätselhaften.

Ein Abend voller Lust an der Literatur, mit den faszinierend archaischen Klängen der Marimba und des Cellos.

Künstlerinnen: Ulrike Eickenbusch – Cellistin im Stuttgarter Kammerorchester, Katarzyna Mycka – konzertiert international mit der Marimba als Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe, Barbara Stoll – mehrfach prämierte Diplomschauspielerin, Sprecherin der ARD, Senderstimme von arte. Bekannt durch Kino- und Fernsehfilme und Theater.

Karten und Besuchsinformationen

Karten gibt es an der Infotheke im Korber Bürgerbüro, 0 71 51/93 34-0, Eintritt: 16 Euro, 8 Euro für Schüler und Studenten.

Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuell vorgeschriebenen pandemiebedingten Hygienebestimmungen und Besucherregelungen der Landesverordnung Baden-Württemberg. Diese Regelungen können sich je nach aktuellen Inzidenzzahlen ändern.

Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor der Veranstaltung.