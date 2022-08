Traut euch mal ein bisschen Free Jazz!

Schorndorf. Ein deutsch-amerikanisch-französisches Jazz-Trio ist am Samstag, 3. September, 20.30 Uhr, im Club Manufaktur im Hammerschlag zu Gast. Zu hören sind Hans Peter Hiby am Saxophon, Fred Lonberg-Holm am Cello und Camille Émaille an Schlagzeug/Perkussion.

Ein Großteil des Publikums bei Peter Brötzmanns dreitägigem Jubiläumskonzert zu seinem 80. Geburtstag im August 2021 war skeptisch, als sich die damals 28-jährige, fast allen völlig unbekannte Camille Émaille hinter ihr Schlagwerk zum Soloauftritt setzte.

Vor allem das eher ältere, männliche Free-Jazz-Publikum unterhielt sich zunächst fröhlich weiter. Doch nach einer Minute war kein Mucks mehr zu hören - alle starrten und lauschten gespannt den Klangkaskaden, die Émaille erzeugte.

Aber ging das auch im Bandkontext? Am nächsten Tag haute sie das Publikum dann im Quartett mit Hans-Peter Hiby (sax), Fred Lonberg-Holm (cello) und Marino Pliakas (bass) schlichtweg um.

Die Devise des Quartetts: fast forward. Ihre drei Mitspieler gönnten sich kaum Pausen, trieben sich zu Höhenflügen, ohne den Gesamtsound zu überfrachten. Bass und Cello waren im ständigen, sich steigernden Dialog. Hibys Saxofonspiel, mal lyrisch auf dem Alt, dann wieder stürmisch auf dem Tenor, fügte sich nahtlos ein. Ohne Übertreibung: Émaille war der Star des Festivals!

In der Manufaktur kann man sie nun mit drei Vierteln dieser spektakulären Band sehen - und für Freunde von The Thing oder den energetischen Dave Rempis Combos Kuzu und Ballister ist dieser Termin eigentlich ein Muss, meinen die Veranstalter.