Schorndorf. „Tribute to Eric Clapton und Van Morrison“ – ein Benefizkonzert zugunsten von Künstlerinnen und Künstlern in der Region findet am Samstag, 25. Februar, 19 Uhr, im Club Manufaktur im Hammerschlag statt.

Sechs regionale Top-Bands präsentieren dieses Konzert: Cassandra & The Boyz, Leslie Band & Friends, Masi, Jogse & Andy, Mick & The Rainbow Turtles, Rio Grande Mud, Ugly Duckling; Moderatoren sind Peter Schwarz und Rolf Schmidt.

Im Jahr 2020 sind „Mr. Slowhand“ Eric Clapton und Van Morrison als „Van the Man“ 75 Jahre alt geworden. Für Rock-Heroen aus den 60er Jahren schon allein eine Leistung, nach all den „Sex und Drugs & Rock’n‘Roll“-Jahren. Beide Musiker hatten schon in sehr frühen Jahren Weltruhm, und beide haben auf ihre jeweils eigene Art Rockgeschichte geschrieben.

Eric Clapton war sehr früh in der englischen Musikszene einer der gefragtesten Gitarristen seiner Zeit und spielte so gut wie in allen angesagten Bands der damaligen Zeit wie zum Beispiel den Yardbirds oder John Mayalls Bluesbreaker. Der große Durchbruch kam allerdings mit dem Trio Cream zusammen mit Jack Bruce und Ginger Baker.

Erstaunlich, wie relativ wenig eigene Songs Clapton geschrieben hat, im Verhältnis zu anderen Musikern, aber immer wenn Clapton einen Song coverte, entstand dadurch ein Song auf einem neuen musikalischen Level. Clapton ist bis heute live on Tour.

Van Morrison, hatte schnell zu Beginn seiner Karriere mit seiner Band Them und dem Dylan-Song „It’s all over now Baby Blue“ einen Welthit. Sein erstes eigenes Album „Astral Weeks“ gilt als ein Meilensteinalbum der Rockgeschichte. Doch schnell widmete sich Morrison mehr dem Jazz und Rock-Jazz und hat über die Jahrzehnte ein wahres Universum an Rock-Jazz-Musik produziert. Auch Morrison ist bis heute live auf der Bühne unterwegs.

Grund genug, den beiden mit einem Tribute die Ehre zu erweisen und ihr musikalisches Schaffen zu würdigen.

Der Eintritt kostet: Sitzplatz Saal 35 Euro, Stehplatz Saal 25 Euro, Sitzplatz Empore 30 Euro.

Karten im Vorverkauf gibt es über das Manufaktur Büro und in der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5 in Schorndorf,0 71 81/6 23 70.