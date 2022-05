Trio Berta Epple bei Kult-X

Steinheim an der Murr. „Die Rente ist sicher“ lautet das Programm, das das Musik-Kabarett-Trio Berta Epple am Samstag, den 21. Mai, bei „Kult-X“ in der Aula der Erich Kästner Realschule in Steinheim zum Besten gibt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Die drei Musiker von Berta Epple haben im Laufe ihrer über 30-jährigen Bühnenlaufbahn schon alles erlebt. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen und mobilen Radargeräten gehen sie unverdrossen ihren Weg. Nach Auftritten auf Weltausstellungen, in Pommesbuden, Philharmonien und U-Bahnschächten stellen die drei Epples mit Verwunderung fest, dass sie immer noch keine Millionäre sind. Im Gegenteil! Der Blick auf den Rentenbescheid bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. Um der drohenden Altersarmut zu entfliehen, treibt es sie geradewegs ins Spielcasino. Hier glauben sie, das nötige Kapital für die Finanzierung ihrer dritten Zähne auftreiben zu können. Weil sie allerdings noch nicht einmal den Unterschied zwischen Roulette und Omelett kennen und Black Jack gerne mal mit Jack Daniels verwechseln, setzen sie alles auf eine Karte: Spielen, spielen, spielen!

Als wahre Künstler an ihren Instrumenten (Piano, Geige, Kontrabass) bleibt für Bobbi Fischer, Gregor und Veit Hübner (ehemals Tango Five) sowieso nur die Musik. Das Trio zieht dabei weite Kreise, was die musikalischen Stilrichtungen (Latin Music, Jazz, Weltmusik, Chanson) angeht und geht in seinen Liedern in die Tiefe der allzu oft verdrängten Gedanken und Emotionen.

Es ist nicht zu ändern: Die drei Epples sind ihrer Spielsucht hoffnungslos verfallen. Was für ein Glück!

Karten sind für 19 Euro zuzüglich Gebühren im Vorverkauf bei der Kreissparkasse in Steinheim, am kostenfreien Karten-Telefon 08 00-2 59 99 99, per E-Mail unter tickets@kult-x.de sowie im Internet auf www.kult-x.de und – falls noch vorhanden – für 23 Euro an der Abendkasse erhältlich.