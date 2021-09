Weinstadt. Das Trio Periscopes+1 aus Italien gibt am Donnerstag, 30. September, 20.30 Uhr, ein Konzert im Stiftskeller, Stiftstraße 32, Weinstadt Beutelsbach beim Jazzclub Armer Konrad (JAK). Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Der Veranstalter beschreibt den Musikstil des Trios wie folgt: „Pericopes+1 ist eine Kreuzung europäischer und amerikanischer Stile, mit vielschichtigem, ineinandergreifendem Groove, fokussierten Melodien und einer intelligenten Balance zwischen Komposition und Improvisation. Das Power-Trio, bestehend aus Saxofon, Piano und Drums, demonstriert Kraft, Mut und Kreativität, was sowohl von der Branche als auch vom Publikum gewürdigt wird. Pressestimmen bezeichnen das unorthodoxe Trio als originelle, stilistisch interessante Cross-Genre-Band, die einer neuen Generation angehört.

Beim aktuellen Projekt UP wurde Schlagzeuger Ruben Bellavia festes Mitglied der Pericopes+1-Formation. Das Trio sieht das Wort UP als einfaches Wort mit mehreren Bedeutungen: Hoffnung in einer Gesellschaft, in der die Leute immer auf ihr Handy schauen. Eine Erinnerung daran, den Kopf zu heben, die Perspektiven zu überdenken und positive Veränderungen zu bewirken – in eine nach vorne weisende, aufsteigende Richtung. Pericopes+1 schöpft aus diesen Inspirationen, um Geschichten, Melodien, Rhythmen und Elektronik mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu verbinden.“

Musiker: Emi Vernizzi, Tenorsaxofon, Alex Sgobbio, Piano, Fender E-Piano, Ruben Bellavia, Schlagzeug.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, die Ermäßigung beträgt 3 Euro, gegebenenfalls werden Restkarten an der Abendkasse verkauft. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden sich auch die aktuellen Coronabestimmungen.