Ungeschlacht bei Eddi

ALTHÜTTE . Die punkifizierten Deutschrocker der Band „Ungeschlacht“ konzertieren am Dienstag, 21. Dezember, 20 Uhr, in Eddis Biker-Residenz, Ebniseestraße 27 in Althütte.

Die Band, bestehend aus Heinz Krings (Gitarre), Piotr Kurzepa (Bass) und Helmgreuz zu Kirchenbach (Gitarre und Gesang), überrascht zunächst einmal durch die ungewöhnliche Besetzung Gitarre/Gitarre/Bass plus Egon (Drumcomputer).

Ihre Liveauftritte bezeichnen die Musiker als „elektrisch-unplugged-Konzerte“. Textlich bietet die Band eine Mischung aus Liebes-/Enttäuschungsliedern und positiven Überraschungen, aber auch Possen, die ihnen das Leben so mitgespielt hat. Das Klangspektrum reicht von harmonisch still bis hart und schrill.