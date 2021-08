Unter dem Motto „Aufgspuit“ sind Tobias Escher und Gäste zu hören

Sulzbach/Murr. Der Waiblinger Sänger und Theatermusiker Tobias Escher gastiert am Freitag, 13. August, ab 20 Uhr im Rahmen der Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr.

„Aufgspuit“ heißt das Programm von Tobias Escher und Gästen am Freitag, 13. August. Musikalische Perlen aus Österreich und dem Alpenraum (Danzer, Strottern, Goisern, 5/8tl in Ehrn u.a.) gibt Tobias Escher hierbei zum Besten. „Volxtümliches Liedgut“ vermischt sich dabei mit swingendem, virtuosem Akkordeonspiel.

Wiener Schmäh und Melancholie treffen auf Alpenrock, Waitsche Bluesgrooves auf „Dolce vita” und Balkangrooves. Zu diesem besonderen Anlass sind langjährige musikalische Weggefährten Eschers mit von der Partie.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann.

Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist.

Reservierungen sind per E-Mail an info@belinda-discothek.de möglich oder unter0 71 93/65 50 und01 76/43 82 95 79 oder01 62/3 39 89 23.

Alle Informationen über das gesamte „Trotzdem. Kultur im Kessel“-Programm finden Interessierte unter www.discothek-belinda.de.

Dank der Förderung ist der Eintritt am Freitag, 13. August, frei. Um eine Spende wird gebeten.