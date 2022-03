Unterhaltsamer Abend mit viel Musik

Schorndorf. Die Stadtkapelle Schorndorf lädt am Sonntag, 27. März, 18 Uhr, zu einem unterhaltsamen Abend mit viel Musik in die Barbara-Künkelin-Halle ein. Zu hören sind drei Orchester: die jungen Nachwuchsmusiker des Auftaktblasorchesters, das Jugendblasorchester und das Große Blasorchester.

Unter dem Motto „Klassik meets Rock“ präsentiert sich das ABO unter anderem mit Trumpet Voluntary und Musik von ABBA und Adele unter der Leitung von Rita König.

Spektakulär und dramatisch wird es mit dem GBO unter der Leitung von Mathias Mundl. In der musikalischen Verfolgungsjagd bei „Cry of the last unicorn“ treffen Jäger auf das legendäre letzte Einhorn. Mit Lord Tullamore geht es auf musikalische Reise in ein kleines Dorf in die Republik Irland, das an wunderschöne Landschaften, irische Folk Music und gut gereiften Whiskey denken lässt.

Mitreißende Unterhaltung für die ganze Familie gibt es mit Disneyland Celebration von Michael Brown und Madagascar von Hans Zimmer. In die Welt der Musicals entführt das JBO die Zuhörer mit „Mamma Mia“ und dem Musicalfilm „The Greatest Showman“.

Eintrittskarten zu 10 Euro sind im Vorverkauf beim MKT Ticketshop in Schorndorf, Kirchgasse 14, und bei den Musikerinnen und Musikern oder unter0 71 81/4 33 54 sowie an der Abendkasse erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt für Erwachsene 12 Euro, Jugendliche 5 Euro und für Kinder bis zwölf Jahre 1 Euro.