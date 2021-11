Unverkennbarer, lebendiger Streichquartettklang

Winnenden. Das Vogler-Quartett musiziert am Samstag, 20. November, 20 Uhr, in der Hermann-Schwab-Halle in Winnenden. Das weltweit bekannte 16-Saiten-Ensemble hat eine einzigartige Karriere aufzuweisen.

Seit 35 Jahren in unveränderter Besetzung, begeistern die vier Mitglieder mit spieltechnischer Souveränität und interpretatorischem Feingefühl.

Unter dem Titel „Streichquartett - die Königsdisziplin“ offerieren sie dem Publikum Perlen dieser Gattung. Mit Beethovens Quartett op. 59 Nr. 3 verneigt sich das Ensemble vor dem grandiosen Komponisten, der die Gattung aus den Grenzen intimer Kammermusik befreite und sie mit atemberaubend eigenwilligem Kompositionsstil in die großen Konzertsäle katapultierte.

Musikerinnen und Musiker wie Mendelssohn konnten an Beethovens revolutionäre Vorgehensweise anknüpfen. Sein populäres Quartett op. 13 in a-Moll entstand 1827, in Beethovens Todesjahr.

Neben diesen Altmeistern steht auch ein Werk von Alexandre Tansman auf dem Programm, der zu seinen Lebzeiten zunächst als bedeutendster polnisch-französischer Komponist galt, bevor seine Werke, nach der Besetzung seiner Wahlheimat Paris durch die Nazis, als entartet eingestuft wurden.

Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de.

Schauspiel „1984“

„1984“, ein Schauspiel nach George Orwell, bearbeitet von Alan Lyddiard, ist am Donnerstag, 18. November, in der Hermann-Schwab-Halle zu sehen. Peter Kremer spielt die Rolle des Winston Smith.

Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen kann ein Eintritt zur Veranstaltung nur mit einem 3G-Nachweise erfolgen. Sofern vor der Veranstaltung die Alarmstufe eintritt, gilt für alle Veranstaltungen ausnahmslos die 2G-Regelung.