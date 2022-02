Unwiderstehlicher Swing: Roberto Bossard New Group

Weinstadt. Die Roberto Bossard New Group tritt am Donnerstag, 10. Februar, um 20.30 Uhr im JAK-Keller, Stiftstraße 32, in Beutelsbach auf.

Der Veranstalter schreibt: Rund 20 Jahre hat Gitarrist Roberto Bossard gebraucht, um nach Auflösung seiner ersten „Group“ den Faden wieder aufzunehmen. Mit einer neuen Mannschaft, neuen eigenen Kompositionen und einigen sorgfältig arrangierten anderen Stücken, mit neuen Ideen, aber dem alten, nicht im geringsten abgenutzten Enthusiasmus.

Ein glücklicher Entscheid, der nun von fünf versierten, hochkarätigen Protagonisten schlicht wunderschön, prall gefüllt mit Musikalität und Kreativität und mit viel Schwung in die Tat umgesetzt wird. In einem vielseitigen Repertoire bringt ein jeder von ihnen seine individuellen Qualitäten mit Feingefühl und auf Augenhöhe in einen abgerundeten, harmonischen Band-Sound ein, der unwiderstehlich swingt und mitreißende Atmosphären und Momente zu bieten

hat. Ein spezieller Genuss ist der warme, volle Klang von Roberto Bossards Gibson ES 5 aus dem Jahre 1949, die nichts von ihrem Zauber eingebüßt hat. Kein Wunder, wenn sie von einem grandiosen Altmeister wie ihm gespielt wird!

Musiker: Roberto Bossard, Gitarre • Toni Bechtold, Saxophon • Lukas Gernet, Klavier • Raffaele Bossard, Bass • Dominic Egli, Schlagzeug.

Weitere Infos zur Band gibt es auf www.robertobossard.ch.

Karten

Im Vorverkauf gibt es Karten für 15 Euro, die Ermäßigung für Berechtigte beträgt 3 Euro. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf, dort finden sich auch die aktuell geltenden Corona-Regeln für das Konzert. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung, Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.