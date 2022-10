Uraufführung in der Stiftskirche: Kantate „Wie sein eigenes Herz“

Backnang. Die Uraufführung einer Kantate des aus Oppenweiler stammenden Komponisten Samuel Walther wird am Wochenende in der Backnanger Stiftskirche präsentiert. Das Stück mit dem Titel „Wie sein eigenes Herz“ wurde für Solo-Tenor, Kammerchor, Holz- und Blechbläser sowie große und kleine Orgel komponiert. Das Konzert beginnt am Sonntag, 16. Oktober, um 18 Uhr.

Samuel Walther studierte in Lübeck und Tallinn Komposition. Seine Werke wurden schon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. In der Kantate „Wie sein eigenes Herz“ stellt er mit einer Collage verschiedener Bibelstellen dar, was für ihn der christliche Glaube in der heutigen Zeit bedeutet: die Liebe, die sich im Bund zwischen Mensch und Gott, aber auch zwischen zwei Menschen zeigt und ein Versprechen und Aufruf dazu ist, unser Handeln zu überdenken, uns zu verändern und Nachfolge anzutreten.

Der Freundeskreis Kirchenmusik an der Stiftskirche Backnang hatte für die Wiedereinweihung der Stiftskirche 2021 Samuel Walther gebeten, ein Stück für den Backnanger Kammerchor und Instrumentalisten zu schreiben. Durch die Covid19-Pandemie konnte dieses Konzert jedoch leider nicht realisiert werden. Nun soll das Werk ein Jahr später, zum 25-jährigen Jubiläum des Vereins uraufgeführt werden.

Um den Konzertbesuchern die Möglichkeit zu geben, das Werk hörend besser nachvollziehen zu können, gibt Samuel Walther im Gespräch mit Sara Dahme eine Einführung in das Stück.

Ein ausführliches Programmheft liegt ebenfalls aus. Ergänzt wird das Programm durch „Kyrie“, „Gloria“ und „Agnus Dei“ aus der „Messe“ von Igor Strawinksy.

Die Ausführenden des Konzertes sind: Dennis Marr (Tenor), sowie das Orchester und der Kammerchor der Stiftskirche. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor (KMD) Hans-Joachim Renz.

Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende zur Deckung der Unkosten gebeten.