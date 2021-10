Urbacher Chor singt mit Kathy Kelly

Urbach. Kathy Kelly, die Grand Dame of Voice, kommt am Sonntag, 24. Oktober, um 20 Uhr zu einem gemeinsamen Konzert mit dem Urbacher Chor Chor-Art zwanzigelf in der Auerbachhalle in Urbach.

Mit diesem Konzert feiert der Urbacher Chor sein zehnjähriges Bestehen. Die Leitung hat seit vielen Jahren Timea Toth inne.

Kathy Kelly präsentiert auf ihrer Deutschland-Tour gemeinsam mit Pop-, Gospel- oder Shanty-Chören traditionelle Lieder, christliche Songs, Klassik sowie Pop- und Gospelmusik aus Irland, Schottland und der Welt. Und die vielseitige Musikerin singt nicht nur, sondern zeigt auch ihr musikalisches Talent auf Instrumenten: Kathy spielt dazu Gitarre, Akkordeon und Geige.

Karten zu gewinnen!

Im Rahmen einer Verlosung stellt der Chor 4 x 2 Eintrittskarten zur Verfügung.

Wer gewinnen möchte, schreibt bitte bis Samstag, 16. Oktober, eine kurze E-Mail an info@chorart-zwanzigelf.de – Kennwort „Kathy Kelly“ und den eigenen Namen.

Die Gewinner werden schriftlich per E-Mail informiert und die Karten an der Abendkasse hinterlegt.

Das Konzert findet unter aktuellen Corona-Bedingungen statt, das heißt, es gilt die 3G- beziehungsweise 2G-Regelung und Maskenpflicht während des Konzertes. Das Hygienekonzept der Auerbachhalle ist zu beachten.

Nicht jeder kann gewinnen. Daher sind weitere Karten bei Donner Lesen und Schreiben in Urbach und bei allen Chormitgliedern erhältlich, ebenso online auf www.reservix.de und www.eventim.de.