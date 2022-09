Vernissage „Artificial Horizon“

Backnang. Zur Eröffnung der Ausstellung „Artificial Horizon“ von Douglas Henderson am Freitag, 16. September, um 20 Uhr, in der Galerie der Stadt Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 1, sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Galerieleiter Martin Schick führt in die Ausstellung ein. Das Haus ist am Eröffnungstag bereits um 17 Uhr geöffnet.

Klang, Form und Bewegung verschmelzen in den Klangkunst-Objekten von Douglas Henderson und lassen ungewohnte Hör- und Seherlebnisse entstehen. Es gelingt ihm, Lautsprecherimpulse auf beeindruckende Weise in Bewegungen umzuwandeln und Klänge sichtbar zu machen. Gezeigt werden überwiegend dreidimensionale Objekte und einige Wandarbeiten.

Der in Berlin lebende, amerikanische Künstler, Komponist elektronischer Musik und Musikwissenschaftler erweist sich als echter Tüftler und geht mit ausgeprägtem Forschergeist und mit Humor ans Werk. Die besondere Akustik des gotischen Chorraums, der Bestandteil der Galerie ist, bietet dem Gewinner des Deutschen Klangkunstpreises und des European Sound Awards zudem die Chance, dort eine begehbare, interaktive Sound-Installation einzurichten.

25 Jahre Galerie der Stadt Backnang

Die Ausstellung ist Teil des Jubiläumsprogramms „25 Jahre Galerie der Stadt Backnang“. Zu der Ausstellung gibt es eine externe Erweiterung: Einige Werke von Douglas Henderson werden im TOM gezeigt, dem ehemaligen Kiosk am Bahnübergang beim ehemaligen Spinnereibahnhof, Spinnerei 2, in Backnang. Im Anschluss an die Eröffnung in der Galerie wird es dazu im TOM um 21.30 Uhr eine weitere kleine Eröffnung geben. Die Ausstellung im TOM ist am Eröffnungstag ab 21 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten im TOM sind sonntags 14 bis 16 Uhr. Weitere Infos zum TOM gibt es unter 01 52/04 93 46 75.

Aktuelle Infos zu den Zugangsbedingungen unter www.galerie-der-stadt-backnang.de. Der Eintritt ist frei. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 27. November. An den Feiertagen Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, und Allerheiligen, 1. November, ist von 14 bis 19 Uhr geöffnet.