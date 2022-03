Vernissage der Ausstellung „Stadtlandschaften und anderes“

Waiblingen. Im Kulturhaus Schwanen findet am Donnerstag, 10. März, 19.00 Uhr, die Vernissage einer Ausstellung mit Werken von Axel Arndt unter dem Titel „Stadtlandschaften und anderes“ statt.

Axel Arndt, geboren 1941 in Berlin, gestorben 1998 in Waiblingen, lebte und arbeitete seit 1973 in Korb. Aufgrund seiner an den alten Meistern orientierten Malweise mit Eitempera und Harzöllasuren – in vielen seiner Bilder mehr als 10 Schichten übereinander – hinterließ er ein vergleichsweise kleines Oeuvre. Dieses jedoch hat in der Malerei nicht seinesgleichen, sowohl seiner Thematik als auch seiner meisterhaften Technik wegen.

Die Ausstellung im Kulturhaus Schwanen findet unter „Low-Budget“-Bedingungen, das heißt vor allem mit einem Minimum an Zeitressourcen zu ihrer Vorbereitung, statt. Das Kulturhaus arbeitet ohne Kurator. Es geht darum, einige Werke des Künstlers an dem Ort, an dem er hauptsächlich lebte, nach langer Zeit wieder einmal der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Dem Maler hätte der Ort der Ausstellung, die Bilderwand des Schwanen, gefallen. Axel Arndt hatte seiner ganzen Art nach etwas gegen große Bahnhöfe für ihn selbst und zu viele Anzugs- und Krawattenträger. Er saß lieber in seiner Eckkneipe, der Krone, als gegenüber im schicken Lamm mit den teuren Stuttgarter Autos davor (beide in Korb-Steinreinach). Und eben nicht nur aus Gründen der Sparsamkeit. Er kam aus einem Kiez im hintersten Kreuzberg, und trotz aller Erfolge verkehrte er dort mit jedem auf Augenhöhe, dort wie in Steinreinach und überall.

Großer Dank gebührt den Leihgebern. Sie ermöglichten, Teile von Arndts Werk temporär zu entprivatisieren und ihm so einen größeren Wirkungskreis zu ermöglichen.

Der Eintritt ist frei, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr und 17 bis 22 Uhr, Samstag, 17 bis 22 Uhr, sonntags, an Feiertagen und in den Schulferien geschlossen.

Die Ausstellung ist im Anschluss an die Vernissage bis Mittwoch, 13. April, zu besichtigen.