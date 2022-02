Vernissage der Ausstellung von Jörg Mandernach

Schorndorf. Das Kulturforum Schorndorf lädt am Montag, 7. März, 20 Uhr, zur Eröffnung der Ausstellung „Aus deinen schönsten Masken mache ich mir ein neues Kleid“ von Jörg Mandernach in die Q-Galerie für Kunst Schorndorf ein.

Nach einer Begrüßung durch Stefanie Grünes, Geschäftsführerin des Kulturforums Schorndorf, führt der Kunsthistoriker Dr. Günter Baumann in die Ausstellung ein. Um Anmeldung (anmeldung@kulturforum-schorndorf.de) wird gebeten.

Jörg Mandernach fasziniert der Reiz des Wandels und der Verwandlung. Was ist echt, was ist inszeniert? Gerade im Internet stellt sich diese Frage, wo heutzutage das eigene Ich in den unterschiedlichsten Facetten erlebt werden kann. Damit eng verbunden ist auch das Thema der Zugehörigkeit sowie der Ab- und Ausgrenzung.

Mandernach überträgt diese Fragen auf seine Kunst. Denn auch seine Bilder und Zeichnungen zeigen sich wandelbar. Anstelle in der Fläche zu bleiben, wachsen sie facettenreich in den Raum. So entstehen faszinierende Raumzeichnungen, die von Trickfilmprojektionen, Papierschnitten und Malereien überlagert werden. Je nach Standpunkt des Betrachters ergeben sich neue Gesamtbilder und fügen sich abstrakt anmutende Bildbestandteile zu etwas gegenständlich Lesbarem zusammen.

Rahmenprogramm

Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet: diverse Führungen durch die Ausstellung für verschiedene Zielgruppen, ein musikalischer Rundgang mit dem Künstler Jörg Mandernach und neu die Kinder-Q-NST-Kiste für Kinder.

Die Öffnungszeiten der Q-Galerie für Kunst Schorndorf sind dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags sowie sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 24. April, zu sehen. An Karfreitag, 15. April, bleibt die Galerie geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter q-galerie.de oder per E-Mail an post@q-galerie.de,0 71 81/9 92 79 40.