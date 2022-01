Vernissage zur Ausstellung „Bilder vom Fluss“

Waiblingen. Die Ausstellung mit Gemälden von Franz Sequenc „Bilder vom Fluss“ wird am Freitag, 28. Januar, um 19 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Die Ausstellung wird veranstaltet von Willi Steinfeld und dem Kulturhaus Schwanen, Winnender Straße 4 in Waiblingen.

Franz Sequenc (1938-2005) war Maler und lange Jahre Lehrer für Bildende Kunst am Salier-Gymnasium in Waiblingen. Er hat zahlreiche seiner Schülerinnen und Schüler mit dem Keim der Kunst angesteckt, in dem er sie selbst gelebt hat. Zum Beispiel, indem er im Unterricht an seinen Bildern malte oder Skizzen machte – und damit, wie sich selbst, auch seinen Schülerinnen und Schülern einen denkbar großen Freiraum gab. Oft konnten sich die Kinder und Jugendlichen erst mal eine Stunde lang erholen von beispielsweise zwei Stunden Mathematik oder auch Deutsch bei einem eher lehrplangetriebenen Lehrer - Sequenc fühlte, was Sache ist und ermunterte zum „Erst mal Verschnaufen“. Die zweite Stunde war dann oft sehr produktiv.

Der Maler Franz Sequenc hat die kühle Anziehungskraft industrieller Anlagen, Verkehrswege und Maschinen, die in unserer Zeit ins Riesige und Omnipräsente wachsen, entdeckt und durch ihre minutiöse, aber gemalte Wiedergabe einerseits nach außen hin konservativ verewigt und, andererseits, mit nicht ausgesprochener, sublimer Grazie penibel seziert.Menschen kommen in Sequenc’ Bildern kaum vor. Es sind Maschinen, Architektur und sauber ablaufende Prozesse, die die Szenerie bestimmen. Da ist nichts Unheimliches, Bedrohliches zu sehen, und doch steckt in jedem seiner Bilder die Kraft, tiefstes Grausen auszulösen.

Die Ausstellung kann bis Samstag, 5 März, besucht werden. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 17 bis 22 Uhr. Sonntags, an Feiertagen und in den Schulferien ist die Ausstellung geschlossen.

Mit freundlicher Unterstützung der Galerie Bayer in Bietigheim