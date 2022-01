Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie wird die für den 29. Januar in Oppelsbohm geplante Veranstaltung des Kabarett-Duos „Dui do on de sell“ abgesagt.

Geplant ist, die Veranstaltung am Donnerstag, 26. Mai, Christi Himmelfahrt, nachzuholen.

Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Karten im Bürgerbüro Berglen zurückgeben möchte, melde sich bitte unter0 71 95/97 57-11 oder -12.