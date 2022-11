Verweilen, träumen und genießen im Rudersberger Adventswald

Mächtige, funkelnde Tannen strecken sich zum Himmel und schaffen eine einzigartige Kulisse. Mit seiner ganz besonderen vorweihnachtlichen Stimmung und zauberhaften Atmosphäre lädt der schmucke Adventswald in der Rudersberger Ortsmitte zum Träumen und Genießen ein.

Diese einzigartige Veranstaltung beginnt am Freitag, 25. November, um 17 Uhr und verbreitet mit seinem romantischen Märchenwald bis einschließlich Sonntag, 18. Dezember, an allen Adventswochenenden, jeweils von Freitag bis Sonntag, eine Stimmung wie an den Festtagen.

Die Besucher erwartet ein gemütlicher, stimmungsvoller und idyllischer Treffpunkt mit einem kulinarischen Angebot von verschiedensten Speisen und Getränken. Die verlockenden Düfte deftiger Küche und süßer Leckereien versprechen schmackhafte Genüsse.

Umgeben von Fachwerkhäusern und Tausenden kleinen Lichtern laden liebevoll geschmückte Weihnachtsmarktstände zum Bestaunen und Erwerben von weihnachtlichen Waren, kunstgewerblichen Artikeln, Selbstgebasteltem und Selbstgestricktem ein.

Mit Rahmenprogramm

Umrahmt wird der Adventswald von einem unterhaltsamen und attraktiven Rahmenprogramm mit festlicher und munterer Unterhaltung für die großen und kleinen Besucher.

Darüber hinaus pendelt die Schwäbische Waldbahn an den ersten zwei Adventssonntagen auf einer der schönsten Bahnstrecken Baden-Württembergs und bringt die Besucher in nostalgischem Ambiente zum Adventswald.

Nähere Infos zum Rudersberger Adventswald gibt es unter0 71 83/30 05-80 und auf www.adventswald.de.