VHS-Sommerkurse für Kinder und Erwachsene

WINNENDEN. Auch im Sommer bietet die Volkshochschule Winnenden Kurse an. Bewegungskurse im Schlosspark, Motorenmodelle bauen für Kinder ab neun Jahren und Kurse zur Vorbereitung auf das nächste Schuljahr stehen auf dem Programm.

Der Winnender Schlosspark ist ein idealer Kursort im Sommer. Am Montag, 2. August, starten dort ein Qigong-Kompaktkurs mit Wolfgang Brucker, ein Ganzkörpertraining mit Beate Blessing unter dem Motto „Ganzheitlich durch Bewegung“ und der Kurs „Lach-Yoga“ mit Ilsebyll Beutel-Spöri.

Im Outdoor-Angebot sind auch mehrere Yoga-Kurse wie Ayurveda-Yoga und Yoga für Männer ab 3. August, Power-Yoga ab 5. August sowie Yoga im Park ab 6. August. Pilates für Anfänger unterrichtet Monique Fischer ab 4. August, und am 20. August beginnt der Kurs „Indian Balance“ mit Kursleiterin Jacqueline Helm, ein Intensivtraining in fließenden, achtsamen Bewegungen für Rücken, Bauch, Beine, Po und Geist, unterstützt von indianischer Musik.

Im Vortragssaal der Volkshochschule findet vom 2. bis 5. August der Ferienkurs „Bones for Life®“ statt. Das „Bones for Life“-Programm basiert auf der Feldenkrais-Methode und wurde zur Stärkung des Skeletts entwickelt.

Noch Plätze frei in den Sommerferienkursen

Die Volkshochschule Winnenden hat etwas gegen Langeweile in den Ferien: die Ferienkurse.

Am Montag, 2. August, können Kinder ab neun Jahren einen Modellelektromotor zusammenbauen, am Montag, 8. August, einen Viertaktmotor. Natürlich wird auch erklärt, wie die Motoren funktionieren. Ein Nähkurs für Kinder ab zehn Jahren, die bereits Grundkenntnisse mitbringen, findet am 5. und 6. August statt.

Fit ins nächste Schuljahr

Im September sind zahlreiche kompakte Angebote zur Vorbereitung auf das nächste Schuljahr im Angebot. Erfahrene Kursleiter wiederholen mit den Kindern und Jugendlichen den Lernstoff aus dem vergangenen Jahr und bereiten so auf das neue Schuljahr vor.

Auf dem Programm stehen Englisch für die Klassenstufen 5, 6 und 7, Mathekurse für das 9. und 10. Schuljahr und die Kursstufe sowie Französisch für das 8. und 9. Schuljahr. Außerdem finden ein viertägiger Intensivkurs zum Tastaturschreiben ab Klasse 5 sowie ein Kurs zu Arbeitsorganisation und Lernmethoden ab Klasse statt. Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 können vom 8. bis 10. September einen Internet-Führerschein absolvieren.

Programmheft liegt aus

Das Programmheft der Volkshochschule liegt in der Geschäftsstelle am Marktplatz, in den Rathäusern und Büchereien sowie in Apotheken, Arztpraxen und Geschäften in Winnenden, Schwaikheim, Leutenbach und Berglen aus.

Alle Kurse sind auch online unter www.vhs-winnenden.de zu finden, Anmeldungen sind direkt im Internet oder unter0 71 95/1 07 00 möglich.