„Viel Kultur hilft auch viel“ – Spaß haben in schwierigen Zeiten

Schorndorf. Gerade, wenn die Sorgen sich türmen, benötigen wir Zeit für uns, für Freunde, für Gemeinsamkeit und ein befreiendes Lachen. Kulturfans können für einige schöne Abende den Alltag vergessen und sich ein „Kulturprogrämmle“ gönnen, Zeit zum Lachen, Reden, Träumen. Jetzt gibt es das Wahl-Abonnement der Barbara-Künkelin-Halle.

Die Spider Murphy Gang (29. Oktober), der Chocolate Gospel Choir (24. September) oder der legendäre Pawel Popolski, das Multivisions-Abenteur „Himalaya Calling“, Hillus Herzdropfa oder Dui do on de Sell (13. Oktober) oder das einzigartige Buenos Aires Tango Quartett bis hin zum „Pariser Flair“ am Muttertag mit Sekt - Kulturbegeisterte haben die Chance auf viele tolle Veranstaltungen!

Das Abo bietet viele Vorteile

Am besten, man sichert sich seine Karten über das Wahl-Abonnement und spart bares Geld! So kann sich jeder und jede für sich und Freunde ein persönliches Kulturprogramm zusammenstellen! Das Wahl-Abonnement der Barbara-Künkelin-Halle bietet eine größtmögliche Auswahl.

Preisvorteil: Bei der Wahl von mindestens sechs Abo-Veranstaltungen gibt’s einen Preisnachlass von rund 20 Prozent gegenüber dem Kauf von Einzelkarten der ersten Preiskategorie des Vorverkaufs.

Platzvorteil: Auch bei ausverkaufter Vorstellung kann man sich immer auf seinen sicheren Platz in der Barbara-Künkelin-Halle freuen. Buchung und Platzierung werden nach Möglichkeit und Eingang vorgenommen! Bei bestimmten Platz-Präferenzen einfach das Hallen-Team ansprechen.

Alle Karten auf einmal: kein Zeitverlust durch den Kauf von Eintrittskarten in den Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse.

Keine Zeit? Kein Problem! Das Abonnement ist übertragbar; wer verhindert ist, kann Freunde und Bekannte in die Barbara-Künkelin-Halle einladen.

Alles Weitere erfahren Interessierte über das Abo-Telefon 0 71 81/6 06 90-0 in der Barbara-Künkelin-Halle; www.barbara-kuenkelin-halle.de

Einzelkarten sind ab Montag, 29. August, über reservix.de und im Schorndorfer MKT-Druckpunkt und Ticketshop erhältlich.