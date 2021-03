Viel-zu-früh-Festival als Livestream

Waiblingen. Das Kulturhaus Schwanen und kult!ufer präsentieren das „Viel-zu-früh-Festival“ am Freitag und Samstag, 12. und 13. März, als Livestream aus dem Schwanensaal. Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr und können durch den Kauf eines Kulturtickets unterstützt werden.

Die ursprüngliche Idee für dieses Festival spiegelt sich im Namen wider: Einerseits ist es „noch viel zu früh“ für Festivals. Andererseits sei doch immer eine gute Zeit für handgemachte, tanzbare Musik, meinten die Initiatoren. So entstand 2018 das „Viel-zu-früh-Festival“. In diesem Jahr kann der Name auch pandemie-bedingt interpretiert werden. Deshalb kommt die Veranstaltung mit einer Mischung aus Rock, Ska, Swing, Soul, Reggae, Balkan, Jazz und mehr diesmal per Livestream direkt ins eigene Wohnzimmer. Und so beschreiben die Veranstalter das Programm:

Freitag, 12. März

Link zum Livestream am Freitag: https://youtu.be/KTOaLkt20Vk.

19.30 Uhr Atomic Lobster

„Schön heavy die Liebe auf die Erde herunterwuchtend...“ hat neulich jemand über die Band berichtet. Ihr nostalgischer Hang zu den Neunzigern lässt das eingespielte Trio in anachronistische, aber dennoch zeitlose Trip-Hop-Klänge abdriften. Auf die präzisen Drums legt sich ein kerniger Bass, eine tragende Gitarre und eine melancholisch, soulige Stimme. Atomic Lobster jonglieren ihre Songs zwischen brutal weich und hemmungslos verzerrt.

20.45 Uhr Bellalebwohl

Mit Quetsche, Hammond, Trommeln, Klampfen und Posaunen zelebrieren Bellalebwohl einen mitreißenden Mix aus Ska, Off-Beat, Gypsy, Balkan, Swing & Folkpunk. Dabei treffen raue Texte, teils gesellschaftskritisch und teils aus der Seele geschriener Weltschmerz auf trinkfreudige und tanzwütige Partystimmung. „Postfolk aus Bella Benztown!“ So nennen es die fünf Stuttgarter.

Eine Musik mitten aus dem Herzen Stuttgarts, trotzdem fernab typischer Stuttgart-Klischees. Kantig, roh und tanzbar! Ohrwürmer, Hymnen, Kneipenchor-Romantik und tanzende Beine stehen bei Bellalebwohl unter Garantie.

Samstag 13. März

Link zum Livestream am Samstag: https://youtu.be/J4NSw2_LviM.

19.30 Uhr Blöff the Monkey

„Blöff the Monkey“ ist eine Band, die keineswegs ein Bluff ist. Die dreiköpfige Combo erzeugt eine leidenschaftliche Liveperformance, die sich selbst dem letzten Zuschauer ins animalische Stammhirn einbrennt. Wer diese drei erlebt, braucht nur Augen, Ohren und eine gelenkige Hüfte. Auf diese Dinge haben sich die drei Monkeys eingeschworen: Einen Sänger, dessen schillerndes Erscheinen auf den ersten Blick fesselt, Melodien, die jeden Gehörgang nachhaltig formen, und Beats, die selbst dem müßigsten Tänzer das Becken beben lassen.

Diese Band steht für Spielfreude, die im Einklang mit dem Publikum pure Energie erzeugt.

20.45 Uhr Tabula Rasa Orchestra

Ein bisschen Reggae, ein wenig Pop, etwas Swing, eine Prise Ska und Einflüsse von Jazz. So könnte man die Musik des Tabula Rasa Orchestra ungefähr beschreiben - vielfältig, kreativ und ein Stück weit besonders. Trompete, Posaune und Saxophon sorgen, neben der klassischen Bandbesetzung, für einen einmaligen Sound, bei dem bestens getanzt werden kann und darf.

Kulturticket

Damit die Veranstaltung für alle zum Hör- und Seh-Genuss wird, arbeitet im Hintergrund ein engagiertes Team mit mehreren Kameras, am Licht- und am Tonpult. Das Streaming ist kostenlos, kann aber durch den Kauf eines Kulturtickets unterstützt werden. Das Kulturticket gibt es unter folgendem Link: kulturhaus-schwanen.de/kulturticket, bei reservix und an allen VVK-Stellen für 7 Euro (kleiner Geldbeutel), 12,50 Euro (mittlerer) und 18 Euro (großer Geldbeutel).