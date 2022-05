Vier Tage Schlossfest auf dem Ebersberg

Auenwald. Der Bürgerverein Ebersberg (BVE) feiert an vier Tagen vom 26. bis 29. Mai das traditionelle Schlossfest auf dem Ebersberg. Der Unterschied zu früher: Das Fest findet in diesem Jahr bereits an Himmelfahrt statt.

Dafür hat der Bürgerverein in seine Schatzkiste gegriffen und neben Altbewährtem Neues für jeden Geschmack gefunden. Für abwechslungsreiche und beste Unterhaltung, bei freiem Eintritt und guter Verpflegung ist gesorgt. Die Gäste können bei Göckele, Schnitzel, Kaltgetränken, Kaffee und Kuchen unbekümmert frohe Stunden im romantischen Ambiente des Schlosses genießen.

Musikverein Oberbrüden und Jauchzaaa

Los geht es am Vatertag, 26. Mai, um 12 Uhr mit den Musikfreunden vom Musikverein Oberbrüden, die endlich mal wieder vor Publikum spielen dürfen. Gleich im Anschluss geht’s ab 16 Uhr mit leidenschaftlich interpretierter Volksmusik über Schlager und Austropop bis hin zu bekannten Apres-Ski-Hits weiter.

Eigentlich kennen sie routinierte Schlossfestgänger als die „Sonntagnachmittagsband“. Diesmal geben Flori, Jens und Rüdi, kurzum die „Jauchzaaa“, auf ihrer Tour zwischen der Schweiz und dem Tannheimer Tal bereits am Donnerstag ein Gastspiel in Auenwald.

Am Freitag, 27. Mai, wird ab 19.30 Uhr weitergefeiert: Bluesig, rockig und gepaart mit schwäbischem Humor, begrüßt der BVE lokale Künstler aus Backnang.

Udo Hauenstein und Naim Jerome Antoine Sabani

Udo Hauenstein spielt mit seiner Band „Midnight at rosie´s“ modernen Blues, gespeist aus den musikalischen Quellen zwischen New Orleans, Memphis, Chicago und dem Rems-Murr-Delta. Für Blueskenner bekannte Stücke, neu arrangiert, wechseln sich ab mit neuen Bluestiteln und Eigenkompositionen.

Dazwischen erfahren die Gäste, was „Scheitern in allen Lagen“ bedeutet, wenn Naim Jerome Antoine Sabani live auf der Bühne versucht, seinen harten Job als Friseur, das Leben als Single, gescheiterter Ehemann, Hobbykoch und Nudist auf die Reihe zu kriegen.

Future Brass Party Music

Der Samstagabend, 28. Mai, steht ab 20 Uhr ganz im Zeichen der „Future Brass Partymusik“. Mit zwei Trompeten, zwei Posaunen, Helikon, Gitarre, Drums und Gesang verkörpern die „Blechstreet Boys“ (und Girls) ihre eigene musikalische Philosophie von Future Brass.

Mit diesem unverwechselbaren Sound interpretieren sie die größten Hits aus den vergangenen Jahrzehnten, kombiniert mit den aktuellen Partyhymnen und Schlagerhits. Von Neuer Deutscher Welle bis hin zu modernen Songs im Stile des Brass-Pops verleihen sie den bekanntesten Liedern einen neuen Sound.

Trachtenkapellen

Am Sonntag, 29. Mai, gehört der Festplatz den Trachten-Fans. Mit einem bunt gemischten, musikalischen Strauß kommen die Musikfreunde des Musikvereins Trachtenkapelle Althengstett aufs Schlossfest und unterhalten die Gäste ab 11.30 Uhr bei Schnitzel, Kaffee und Kuchen.

Zum krönenden Abschluss spielt die Trachtenkapelle des BVE ab etwa 14.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei.